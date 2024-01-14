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الرياض ومكة والشرقية الأعلى في قضايا التركات

1/14/2024 9:51:02 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد طلبات قسمة التركة الجديدة لدى محاكم الأحوال الشخصية 968 قضية، المنجز منها 79 قضية، وعدد القرارات 2097 قرارًا والمحاضر 349 محضرًا وذلك خلال 2023.
توزيع الورث
أوضح المحامي عاصم الملا، أن من يقوم بتوزيع الورث المتنازع عليه محاكم الأحوال الشخصية بعد رفع الدعوى من قبل أحد الورثة ويشترط لاستحقاق الإرث وفاة المورث حقيقةً أو بحكم قضائي، وحياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو تقديرًا، ووجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.
وأشار، نصت المادة 200 من لائحة الأحوال الشخصية أنه لا يرث من قتل مورثه عمدًا عدوانًا أو شبهَ عمدٍ سواء أكان فاعلًا أصليًا أم شريكًا، ولا يرث من تسبب أو أمر بالقتل عدوانًا أو شبه عمد، ويرث من قتل مورثه خطأً من التركة دون الدية، كذلك حسب المادة 104 من اللائحة يكون الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معًا، أو بالرحم والفرض هو نصيبٌ مقدر شرعًا للوارث والتعصيب هو نصيبٌ غيرُ مقدر شرعًا للوارث.
الرياض
القضايا 314
المنجزة 22
القرارات 526
المحاضر 155
مكة المكرمة
القضايا 229
المنجزة 12
القرارات 476
المحاضر 52
المنطقة الشرقية
القضايا 140
المنجزة 13
القرارات 289
المحاضر 41
القصيم
القضايا 60
المنجزة 6
القرارات 121
المحاضر 31
المدينة المنورة
القضايا 59
المنجزة 5
القرارات 249
المحاضر 26
عسير
القضايا 52
المنجزة 9
القرارات 122
المحاضر 22
تبوك
القضايا 32
المنجزة 0
القرارات 83
المحاضر 1
حائل
القضايا 29
المنجزة 3
القرارات 65
المحاضر 32
الجوف
القضايا 21
المنجزة 4
القرارات 31
المحاضر 14
جازان
القضايا 12
المنجزة 0
القرارات 97
المحاضر 0
الباحة
القضايا 10
المنجزة 2
القرارات 23
المحاضر 12
نجران
القضايا 5
المنجزة 3
القرارات 9
المحاضر 3
الحدود الشمالية
القضايا 5
المنجزة 0
القرارات 6
المحاضر 0

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