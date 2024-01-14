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مصير مجهول لقاضي الحوثيين

1/14/2024 9:51:01 PM
(MENAFN- Al Watan) أفقدت ميليشيا الحوثي القضاء في اليمن مكانته منذ اللحظات الأولى لسطوتهم على السلطة، وعزلوا عددا كبيرا من القضاة بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء، وقاموا بتعيين قضاة تابعين لهم لتولي السلطة القضائية دون أي علم أو مؤهل أو معرفة، ورغم إبقاء بعض القضاة الموالين لهم، إلا أنه يتم تسييرهم وفق أهوائهم.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل قاموا باعتقال بعض القضاة بسبب ذكرهم بعضا من آرائهم حول بعض المواقف الدينية أو القضائية تختلف معهم.
ومنهم القاضي عبدالوهاب قطران، وهو أحد قضاة الحوثيين والمعروف بوقفاته ودعمه لهم، حيث قام الحوثيون بمداهمة منزله وأخذه إلى مكان مجهول وتشويه سمعته، لإبدائه رأيه عن الأوضاع الحالية في اليمن، ورفضه للفقر وعدم صرفهم للرواتب.
الموت جوعا
وقال مصدر يمني، إن القاضي عبدالوهاب قطران عرف عنه دعمه المستمر للحوثيين و لأي قرار يصدرونه وهو من أحد أبرز القضاة الذين خدموا الحوثيين خلال الفترات السابقة، وكانوا يعتمدون على منشوراته واقواله ويعتبرونه الرجل النزيه المنصف العادل، ويروجون لكل أقواله وتعليقاته، ومؤخرا كتب القاضي على صفحته كلاما ينتقد به الحوثيين لعدم صرفهم الرواتب ومنه: ((تشتوا تحكمونا وتديولوا علينا بالهنجمة فقط))... سنثور على التجويع والإفقار ألف ثورة وثورة، ومرتباتنا حقوق ثابتة لا تسقط بالتقادم، ومن قال حقي غلب)).
وكشفت كتاباته أنه يعرف جيدا حجم الثروات التي يملكونها، وفضحهم وهو الأمر الذي أثار غضب الحوثيين وسخطهم وانقلابهم عليه.
تكميم الأفواه
وأضاف المصدر أن الحوثيين لم يكتفوا بالقبض عليه وإخفائه بمكان مجهول، بل تم وضع قوارير الخمور في منزله وتصويرها مع أبنائه، وجعلوا إعلامهم يظهرها موجهين بذلك الاتهامات للقاضي قطران الذي كان حبيبهم بالأمس وصديقهم الصادق والمرجع العدل.
مشيرا إلى أن تكميم الأفواه الذي ينهجه الحوثيون يتزايد يوما بعد يوم، و أن ماكتبه القاضي قطران هو واقع يعاني الشعب اليمني منه وهو عدم صرف المرتبات للموظفين، في الوقت الذي تتقاسم فيه عصابات الحوثي الإرهابية المليارات وتتنافس على الثروات، وهو الأمر الذي لا يريد الحوثيون الحديث عنه.
وأوضح أن جرائم الحوثيين المتواصلة ضد الإعلاميين والقضاة والأكاديميين متواصلة ومستمرة، فهم لا يريدون غير تمجديهم ومدحهم، ولا يقبلون أي انتقاد أو حديث عن انتهاكاتهم وتدميرهم لليمن وتجويعهم للشعب.
الاعتداءات الحوثية على القضاء
عزل القضاة المختصين من مناصبهم
رفض أي آراء فقهية أو قضائية
تعيين قضاة موالين للحوثي غير مؤهلين
الاستعانة بالقضاة الجدد لتصفية الخصوم

MENAFN14012024000089011017ID1107720006

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