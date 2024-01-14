الصناعات الهندسية توقع بروتوكول تعاون للمشاركة فى 5 معارض خارجية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس، على هامش فعاليات معرض تعميق الصناعة المحلية بروتوكول تعاون مع شركة بيزنس بلس الإماراتية للمشاركة فى 5 معارض خارجية خلال 2024.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن رؤية مجلس إدارة الغرفة هو فتح مزيد من الأسواق العالمية للمنتجات المصرية خاصة فى القطاع الهندسى.
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ويهدف البروتوكول إلى فتح أسواق جديدة لتصدير الصناعات الهندسية من خلال المساعدة فى البحث عن شركاء محتملين وجذب استثمارات أجنبية والترويج للمنتجات المصرية .
ووفقاً للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفعت صادرات مصر من منتجات الصناعات الهندسية بنسبة 10% خلال أول 11 شهرا من 2023، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
بينما بلغت قيمة واردات القطاع الهندسي من منتجات تامة ومستلزمات إنتاج 22.18 مليار دولار لعام 2021 وفق تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
فيما تتراوح نسب التعميق المحلي بالقطاعات الصناعية الهندسية بين 30 و60%، بحسب المهندس.
ويساعد المجلس التصديري للصناعات الهندسيه الشركات المصرية لدخول الأسواق المختلفة عبر المشاركة في المعارض والبعثات ومساندة الشركات في استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة، والحصول على الدعم التصديري ومساندة الشركات في التعامل مع تحديات الأسواق الخارجية.
وقال وائل عمر عبد الحميد رئيس مجلس إدارة بيزنس بلس، إن الهدف من البروتوكول تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات بهدف رفع شعار صنع في مصر بمختلف دول العالم .
وأوضح وائل عمر، أن خطة المعارض في 2024 تشمل دولة العراق الشقيقة ويتم تنظيم مجموعة معارض بها وهو معرض الزراعة والغذاء والحاصلات الزراعية والثروة الحيوانية ومعرض العراق الدولي للبناء والانشاءات ومعرض العراق الدولي للرخام والسيراميك ومعرض العراق الدولي للطاقة الجديدة والمتجددة وفي ليبيا معرض طرابلس الدولي.
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