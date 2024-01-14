الصناعات الهندسية توقع بروتوكول تعاون للمشاركة فى 5 معارض خارجية

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس، على هامش فعاليات معرض تعميق الصناعة المحلية بروتوكول تعاون مع شركة بيزنس بلس الإماراتية للمشاركة فى 5 معارض خارجية خلال 2024.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن رؤية مجلس إدارة الغرفة هو فتح مزيد من الأسواق العالمية للمنتجات المصرية خاصة فى القطاع الهندسى.

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ويهدف البروتوكول إلى فتح أسواق جديدة لتصدير الصناعات الهندسية من خلال المساعدة فى البحث عن شركاء محتملين وجذب استثمارات أجنبية والترويج للمنتجات المصرية .

ووفقاً للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفعت صادرات مصر من منتجات الصناعات الهندسية بنسبة 10% خلال أول 11 شهرا من 2023، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

بينما بلغت قيمة واردات القطاع الهندسي من منتجات تامة ومستلزمات إنتاج 22.18 مليار دولار لعام 2021 وفق تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

فيما تتراوح نسب التعميق المحلي بالقطاعات الصناعية الهندسية بين 30 و60%، بحسب المهندس.

ويساعد المجلس التصديري للصناعات الهندسيه الشركات المصرية لدخول الأسواق المختلفة عبر المشاركة في المعارض والبعثات ومساندة الشركات في استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة، والحصول على الدعم التصديري ومساندة الشركات في التعامل مع تحديات الأسواق الخارجية.

وقال وائل عمر عبد الحميد رئيس مجلس إدارة بيزنس بلس، إن الهدف من البروتوكول تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات بهدف رفع شعار صنع في مصر بمختلف دول العالم .

وأوضح وائل عمر، أن خطة المعارض في 2024 تشمل دولة العراق الشقيقة ويتم تنظيم مجموعة معارض بها وهو معرض الزراعة والغذاء والحاصلات الزراعية والثروة الحيوانية ومعرض العراق الدولي للبناء والانشاءات ومعرض العراق الدولي للرخام والسيراميك ومعرض العراق الدولي للطاقة الجديدة والمتجددة وفي ليبيا معرض طرابلس الدولي.