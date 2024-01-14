المنتدى الاقتصادى العالمى: 5 مخاطر تواجه الاقتصاد المصرى فى مقدمتها الركود

MENAFN - Al-Borsa News) كشف تقرير تطور المخاطر الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمى، أن الركود هو المهدد الأول للاقتصاد المصرى، وذلك بحسب بيانات المسح الذى شارك فيه عدد من المسئولين التنفيذيين فى مصر.

وطبقاً للتقرير، كان الكساد هو المهدد الأكثر شيوعاً بين دول العالم، حيث جاء كالمهدد الأول فى 67 دولة من أصل 110 دول تمت عليها الدراسة.

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وكان الخطر الثانى الذى يهدد الاقتصاد المصرى هو التضخم، أما الخطر الثالث فكان معدل البطالة، والرابع هو الدين العام.

وانخفض النمو متأثرًا بارتفاع معدلات التضخم وضعف القوى الشرائية.

وبحسب بيانات البنك المركزى سجل معدل التضخم السنوى 35.2% خلال ديسمبر الماضى، فيما بلغت مستويات قياسية جاوز فيها 40% خلال مايو الماضى.

ويحتاج سوق العمل لاستيعاب مليون شخص سنويًا نظرًا للزيادة السكانية الكبيرة فى مصر بخلاف أن 7.1% من قوة العمل بالفعل من العاطلين.

وتسببت الأزمة الاقتصادية الأخيرة فى ارتفاع نسبة الدين العام للناتج المحلى، بعدما كانت على مسار تنازلى، لتتجاوز 96% بنهاية العام المالى الماضى، فى ظل أن تغير سعر الصرف منُفردًا، أضاف نحو 1.3 تريليون جنيه لرصيد الدين الخارجى عند تقويمه بالعملة المحلية، بخلاف أن فوائد الديون المرتفعة دفعت وزارة المالية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى للاقتراض لسدادها، إذ تجاوزت كافة إيرادات ميزانية الدولة.

وكشف التقرير، أن الخطر الخامس للاقتصاد المصرى هو الحروب المسلحة.

وتستضيف مصر ملايين اللاجئين بجانب أن الحرب الإسرائيلية على فلسطين وما أثارته من رد فعل لجماعة الحوثى باستهداف السفن فى البحر الأحمر أثرت بشكل كبير على قناة السويس.

وتراجعت إيرادات قناة السويس 40% خلال أول 11 يوما فى بداية 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بسبب الصراعات الجارية فى منطقة البحر الأحمر، بحسب تصريحات أسامة ربيع رئيس هيئة القناة.

كما تأثرت أسعار النفط والسياحة، والتى تؤثر بدورها بشكل كبير على الاقتصاد المصرى.

وكانت الحرب بين روسيا وأوكرانيا هى شرارة الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر مع خروج الأموال الساخنة من مصر خاصة مع موجة التشديد النقدى التى شنتها البنوك المركزية لاحتواء التضخم الناتج عن الحرب.

ويتم وضع التقرير لتقييم أكبر المخاطر التى تواجه الاقتصادات فى دول العالم المختلفة، من خلال مسح على 11 ألف صاحب عمل فى 113 اقتصادا مختلفا، لدراسة المخاطر المحتملة.