أندي هالدين يكتب: الطريق لإحياء النمو فى إنجلترا يكمن فى توزيع السلطات

MENAFN - Al-Borsa News) أكثر الأشياء قوة هو أن يتخلى الشخص القوى عن تلك القوة.

القوة يجب أن تعطى للسياسيين، كما تعطى الأموال لفاعلى الخير، فالقيمة الحقيقية تكمن فى العطاء.

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ولا توجد بيئة أكثر خصوبة من ذلك عندما يتعلق الأمر بإعادة النمو إلى اقتصاد المملكة المتحدة الذى يعانى من الركود.

يحب وزراء المالية أن يلعبوا دور السحرة، بخلقهم الأرانب من قبعات المال، فشهد الخريف السابق فى المملكة خلق 100 أرنب من قبعة كان من المفترض أن تكون فارغة منذ أسابيع.

لسوء الحظ، وبعد اكتشاف مكتب مسئولية الميزانية خفة يدهم، خفضوا توقعاتهم لنمو الاقتصاد الإنجليزى على المدى المتوسط.

ولكى يتم استعادة النمو الاقتصادى المستدام، يجب أن يتبع رئيس الوزراء الجديد نهجاً مختلفاً، فيجب أن تكون خدعتهم الأولى أن يقطعوا أنفسهم والمؤسسة التى يرأسونها إلى النصف كالـ”سحرة”.

كان القرار الأقوى والأكثر أهمية لجوردن براون فى فترة ولايته التى دامت عقداً من الزمن هو ذلك القرار الذى اتخذه فى اليوم الأول من منصبه، وهو التنازل عن سلطة وضع السياسة النقدية لبنك المملكة المتحدة، وفى المقابل تلقى عقداً ذهبياً من مستويات التضخم المنخفضة، وأسعار الفائدة والنمو الاقتصادى المستدام.

ظروف اليوم ليست بتلك الملائمة، وبسببها يجب أن يلعب رئيس الوزراء الجديد بنهج“براون” فائق الجرأة، وهو توزيع السلطة على القادرين أن يقدموا فى المقابل نموا مستداما.

وهذه الاستراتيجية الداعمة للنمو، يجب أن تحتوى على عنصرين مهمين، أحدهما وطنى والآخر إقليمى.

أولاً: يجب الفصل بين مهام وزارة المالية، ومهام وزارة الاقتصاد، فلطالما اتبعت وزارة الخزانة استراتيجية“المالية أولاً”، تضمن بها توازن حسابات الدولة على المدى المتوسط لتجنب الأزمات التمويلية.

وقد جاءت استراتيجية“المالية أولًا” فى وزارة الخزانة على حساب الاهتمام القليل جدًا بالنمو، والاستثمار العام الكافى فى البنية التحتية ورأس المال الاجتماعى الضرورى لدعمه.

ولكسر النمط، يجب أن يحظى النمو بأهمية متساوية مع الاستدامة المالية كهدف سياسى، وهذا يمكن تحقيقه بخلق وزارة اقتصاد مع هدف ومهمة صريحة وهى الاتجاه نحو نمو.

ولضمان توازن النمو جغرافياً، يجب أن يكون مقر وزارة الاقتصاد الجديد فى الحرم الجامعى الجديد لوزارة الخزانة فى دارلينجتون.

كانت كل محاولات التركيز على نمو المملكة المتحدة بعيداً عن دائرة وزارة الخزانة قد تعثرت سياسياً، والذى يقودنا إلى أنه لا يوجد خطة نمو تستطيع النجاة بدون موافقة كل من رئيس الوزراء والخزانة نفسها.

كما يجب، بموجب القانون، تكليف هيئة ثلاثية تضم رئيس الوزراء ومستشار الخزانة ووزير الاقتصاد بمسئولية تحقيق هدف النمو الوطنى فى المملكة المتحدة، وفى حالة حدوث تضارب أو تعارض بين الأهداف المالية وأهداف النمو، سيكون لرئيس الوزراء صوت الترجيح لحسم الأمر.

لكى يتم إعطاء تلك الهيئة الدعم الذى تحتاجه لوضع وتنفيذ خطة النمو، ينبغى إنشاء سكرتارية رفيعة المستوى تضم خبراء مستقلين، على غرار مجلس المستشارين الاقتصاديين الأمريكى، مما سيؤدى إلى عدم التمركز التام للصلاحيات التحليلية وصلاحيات صنع السياسات فى يد وزارة الخزانة.

الفعل الثانى المُكمل للتخلى عن السلطة يكمن فى الالتزام الكامل بتفويض السلطة، سواء فى الإنفاق أو فى النظام الضريبى، فرغم أن مقترحات كل من حزبى المملكة المتحدة الرئيسيين تشير إلى الاتجاه الصحيح، إلا أنها تمثل تحولات تدريجية لوضع شديد المركزية تجعل بريطانيا مرة أخرى خروجًا على المعمول به عالميًا.

لحصاد أقصى قدر من المكاسب من النمو المحلي، يلزم أن يكون تقاسم السلطة أكثر جرأة.

هذا يعنى إعادة رسم سياسات نقل السلطة الحالية لأجزاء أخرى كويلز، واسكتلندا، ولندن، ومع مرور الوقت إلى أيرلندا الشمالية، وتمكين جميع المناطق الإنجليزية.

لرَدْم أى فجوة ناشئة بين الصلاحيات والمسؤوليات المحلية، ستكون هناك حاجة إلى آليات مساءلة أقوى لأقاليم ومناطق المملكة المتحدة.

ومن بين هذه الآليات، أرى دورًا مهمًا للجمعيات المواطنية فى الحفاظ على انسجام قرارات القادة المحليين مع احتياجات الجمهور.

من السذاجة الاعتقاد بأن مجرد تحويل الصلاحيات سيكون كافيًا لإحياء نمو المملكة المتحدة، لكن التحولات الجريئة فى الحوكمة شروط ضرورية لإبعاد النمو عن وضع السبات.

ويمكن للحكومة المقبلة، من خلال منح السلطة بـ”سخاء”، ضمان حصولها وحصولنا جميعًا على مكاسب اقتصادية فى السنوات المقبلة.

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