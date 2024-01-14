مع قرب انتهائها.. تجدد المطالب بتمديد مبادرة سيارات المغتربين مع زيادة فترة الحجز

MENAFN - Al-Borsa News) طالب خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، الجهات المعنية لمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج عقد اجتماع لدراسة مد أجل المبادرة مجددًا.

أشار ((سعد)) إلى أنه يجب مد فترة الحجز من 3 أشهر حاليًا إلى ما بين 6 أشهر أو عام؛ وذلك لإتاحة الوقت والفرصة أمام المغتربين الراغبين فى المشاركة بالمبادرة.

موضوعات“الهجرة” تجيب على استفسارات بشأن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج ((رينو)) تُعدل قائمة أسعارها لشهر يناير الجارى 180 ألف جنيه زيادة فى أسعار سيارات ((بيجو)) 2024

أكد أنه يوجد مقترح متقدم من المصريين بالخارج بالسماح بإضافة إمكانية شراء السيارة من الوكلاء بالسوق المحلى، بالإضافة إلى ما يتيحه القانون من إمكانية الشراء من المناطق الحرة، حيث ذلك سوف يتسبب فى نمو مبيعات السيارات داخل السوق المصري الذى عانى من تراجع ملحوظ بالمبيعات.

أوضح أنه يتم تأسيس حساب دولارى بقيمة السيارة لصالح الوكلاء المحليين تحت إدارة وزارة المالية، على أن يقوم المصرى المقيم بالخارج بتحويل قيمة السيارة بالعملة الأجنبية لذلك الحساب، تمهيداً لتحويل المبلغ لصالح الوكيل المحلى إلى البنك المعتمد لفتح اعتماد مستندي.

تابع: أنه تم الاستجابة لطلبات المغتربين حيث تم تخفيض الرسوم الجمركية إلى 30% من قيمة الضريبة المقررة، بالإضافة إلى البدء فى إجراءات استرداد فروق الضريبة الجمركية لمن سددها بنسبة 100% فى أغسطس الماضى.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإقبال يتزايد على مبادرة ((تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج))، وقد تضاعف عدد المسجلين في أول شهرين من المرحلة الثانية أكثر من 3 مرات مقارنة بنفس الفترة من المرحلة الأولى.

ووجه وزير المالية، بتقديم كل التسهيلات الجمركية؛ لتوسيع قاعدة المستفيدين بهذه المبادرة التى بدأت من 30 أكتوبر الماضى وتنتهى فى 30 يناير الحالي.

وأضاف الوزير، أنه يجوز للمتقدمين من المصريين المقيمين بالخارج، اختيار أى سيارة واستبدالها فى أى وقت خلال 5 سنوات، إذ يستمر العمل فى تقييم السيارات وتحديد المبالغ المستحقة الواجب تحويلها طوال الخمس سنوات.

وكانت وزارة المالية المصرية، أطلقت في نوفمبر من العام 2022، مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، والتي تقوم على إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، تسترد بعدها بالجنيه المصري بسعر صرف وقت الاسترداد.

وانتهى العمل بهذه المبادرة، التي استمرت نحو 5 أشهر، في مايو الماضي 2023، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، بحسب تقارير صحفية، وهو ما يقل كثيرا عن الحصيلة المستهدفة في البداية والتي كانت تستهدف حوالي 2.5 مليار دولار.