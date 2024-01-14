((مصر الجديدة)) تشترى قطعة أرض من ((القابضة للغزل)) بقيمة 2 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس لشراء قطعة أرض، وسددت قيمة 2 مليار جنيه كإثبات لجدية الشراء.

قالت مروة منير، رئيس علاقات المستثمرين بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن الشركة القابضة للغزل والنسيج، عرضت على الشركة نحو 5 أو 6 قطع أرض بقيم تقارب القيمة المدفوعة تحت الحساب البالغة نحو 2 مليار جنيه.

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وأشارت فى تصريحات لـ”البورصة”، إلى أن الشركة تختار حالياً قطعة الأرض التى تصلح للتطوير العقارى، فى وقت أسرع، وبأقل تكاليف.

وذكرت أن الشركة أعطت شركة“ام جى للتطوير” مهلة لتوفيق أوضاعها والبدء فى تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير قطعة الأرض بهليوبوليس الجديدة مقابل نسبة 32.1% من إجمالي إيرادات المشروع بالإضافة لنسبة 3% لصيانة المرافق.

وذكرت الشركة فى ديسمبر الماضى أن نسبة الإيرادات الإجمالية المتوقعة نحو 32.1% بمبلغ 3.39 مليار جنيه، وذلك خلال فترة 14 عاماً.

وقررت الجمعية العامة العادية تقديم موعد صرف القسط الثالث والأخير من الكوبون رقم 28 بقيمة 0.12 جنيه للسهم، بإجمالي قيمة 160.73 مليون جنيه ليصبح 31 يناير الجاري، بدلا من 30 يونيو القادم.

وحققت الشركة صافي ربح بقيمة 8.1 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام الماضى، مقابل 653 مليون جنيه بالفترة المقارنة بالعام السابق، مسجلة انخفاضاً بنسبة 98.8%.

وتراجعت إيرادات الشركة بنحو 79% لتسجل 400 مليون جنيه خلال الفترة يناير – سبتمبر 2023 ، مقابل 1.874 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2022.