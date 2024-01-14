سهم تسلا يبدأ 2024 بأسوأ أداء في بداية عام على الإطلاق

MENAFN - Al-Borsa News) على الرغم من الأداء القوي الذي حققته شركة“تسلا” خلال 2023، وتضاعف قيمة أسهمها السوقية خلال 12 شهراً، إلا أن شركة الملياردير الشهير إيلون ماسك لصناعة السيارات الكهربائية تتجه خلال 2024 لتحقيق أسوأ بداية عام لها على الإطلاق.

وخلال أول أسبوعين من 2024، خسرت الشركة أكثر من 94 مليار دولار من قيمتها السوقية، ليصل سعر السهم إلى 218.89 دولار.

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وجاء ذلك بعد أن تعرضت مُصنعة السيارات الكهربائية ومقرها في أوستن بولاية تكساس الأميركية لوابل من الأخبار السلبية.

وتأتي أبرز التحديات أمام“تسلا” بعد أن أعلنت عن خفض آخر في أسعار سياراتها المصنوعة في الصين، فضلاً عن ظهور مؤشرات على ارتفاع تكاليف العمالة.

كما يأتي ذلك في ظل تباطؤ نمو الطلب على المركبات الكهربائية بشكل عام، وخاصة في الولايات المتحدة.

وفي تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، ذكر المحلل لدى مؤسسة“كوين”، جيفري أوزبورن،:“ما يقلق المستثمرين حول شركة تسلا هو تباطؤ النمو”.

كما أوضح أن تخفيضات الأسعار في الصين تزيد من مخاوف المستثمرين، لأنها بدأت تبدو وكأنها“سباق نحو القاع بالنسبة لصناعة السيارات الكهربائية في ظل المنافسة المحتدمة في تلك السوق”.

ورغم السلبيات، لا تزال“تسلا” لاعباً رئيسياً في التحول العالمي من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية.

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