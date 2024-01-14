إى اف چى فاينانس تستهدف الانتهاء من تأسيس منصتها التكنولوجية العام المقبل

تستهدف شركة إى اف چى فاينانس، منصة التمويل غير المصرفى – التابعة لمجموعة إى اف چى القابضة استكمال البنية التكنولوجية الجديدة التى تخدم كافة أنشطة التمويل فى جميع شركاتها.

وكشف علاء العفيفى الرئيس التنفيذى للشركة، عن تأسيس منصة للربط التكنولوجى بين شركاتها المختلفة العاملة فى القطاع المالى غير المصرفى، متوقعًا الانتهاء من البنية الأساسية بحلول عام 2025، على أن يستمر تحديثها باستمرار

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وأضاف العفيفى فى مقابلة لـ((البورصة))، أن تأسيس منصة تخدم الشركات المالية غير المصرفية هو جزء من مخطط تتبناه“إى اف چى فاينانس لإعادة تنظيم شركاتها، وترتيبها لتحقيق استفادة ومعدلات نمو أكبر، موضحًا أن التكنولوجيا يتم بناؤها داخليًا فى المجموعة للاستفادة من الموارد البشرية المتخصصة فى المجموعة.

وتقدم إى إف چى فاينانس خدمات تمويلية تحت مظلة شركاتها التابعة، والتى تضم نشاط التأجير التمويلى والتخصيم عبر شركة“إى اف چى للحلول التمويلية”، والتأمين عبر شركة“كاف”، وتقدم أيضًا خدمة التمويل العقارى عبر شركة“بداية”، ونشاط تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر شركة“تنمية” التى تمتلك بدورها شركة“فاتورة”، بالإضافة إلى المدفوعات الرقمية عبر“بيتابس مصر”، وفقًا لـ”العفيفى”.

ووصف العفيفى تأسيس المنصة التكنولوجية بأنها أكبر حدث تعمل عليه الشركة فى عام 2024، حيث أنهت تقريباً البنية التحتية التكنولوجية لنشاط التأجير التمويلى“إى اف چى للحلول التمويلية”، وجارى العمل على نشاط التخصيم ونشاط تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة- تحت الترخيص.

وتابع أن إعادة الهيكلة التى تجريها الشركة قد تتضمن إعادة تنظيم بعض القطاعات خلال 2024، والتى من الممكن أن تشهد التخارج من بعد الأنشطة إذا تطلب الأمر وبما يحقق أحسن عائد لمساهمى المجموعة ويضمن العمل طبقاً لأولويات واضحة، مشيرًا إلى أن رأس الأولويات هو إعادة تنظيم شركة تنمية للتمويل متناهى الصغر.

وذكر أن الشركة تسعى لخلق التكامل بين كافة أنشطتها التابعة عبر خلق المنصة التكنولوجية الموحدة، التى تضم كل خدماتها التمويلية بهدف التسهيل على العميل، وكذلك دعم نموه الاستثمارى بداية من المشروعات الصغيرة وصولاً إلى تمويلات المشروعات الكبرى.

وذكر، أن التكامل بين الأنشطة وبين أذرع مجموعة إى اف چى القابضة التى تمتلك بنك استثمار ((إى اف چى هيرميس)) وبنك تجارى (الاستثمار العربى aiBANK) سيخلق منتجات قوية فى السوق مستفيدة من شبكة العملاء الواسعة.

وتستهدف الشركة الحصول على رخصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكتمل باقة المنتجات التى تقدمها، وحصلت بالفعل على موافقة الرقابة المالية المبدئية، وتتنظر الموافقة النهائية لتطلق شركة جديدة للنشاط ستكون مملوكة بالكامل لـ”إى اف چى فاينانس”، وفقًا لـ”العفيفي”.

وتابع أن الهدف من الرخصة الجديدة توفير التمويل للعملاء الأكبر حجمًا بشكل إلكترونى بالكامل، والتى تتخطى احتياجاتهم التمويلية الحد الأقصى للتمويل متناهى الصغر.

وتدرس أيضا التوسع فى قطاع التأمين من خلال الحصول على رخصة تأمين على الممتلكات إلى جانب مساهماتها فى شركة كاف للتأمين على الحياة.

وتابع أن“إى اف چى فاينانس” ستقوم بزيادة رؤوس أموال شركاتها لتتماشى مع تعليمات هيئة الرقابة المالية وستبدأ بالزيادات المطلوبة لشركة تنمية خلال الربع الأول من العام الجارى وشركة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة فور الحصول على ترخيص الهيئة.

وأقرت الرقابة المالية بزيادة رأسمال نشاط التأجير التمويلى إلى 100 مليون جنيه، فيما رفعت رأسمال شركات التمويل العقارى إلى 85 مليون جنيه، وكذلك الحد الأدنى لرأسمال الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من 25 مليون جنيه إلى 75 مليون جنيه، بالإضافة إلى رفع رأسمال شركات التمويل الاستهلاكى من 10 ملايين جنيه إلى 75 مليون جنيه للشركات المقرر تأسيسها فى النشاط.

وكشف عن خطة الشركة لاقتناص رخص العقود الرقمية، والهوية الرقمية للأنشطة المالية غير المصرفية، بعد ما تم إتاحتها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا.

وفى يوليو من العام الماضى، سمحت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتأسيس والترخيص لشركات جديدة تزاول أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، فى مجالات الهوية الرقمية والسجلات الرقمية والعقود الرقمية والحسابات الرقمية لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية إلكترونيا.

وقال العفيفى، إن الحصول على تلك الرخص سيخدم البنية التحتية التكنولوجية لكل شركات الأنشطة المالية غير المصرفية التابعة لمجموعة إى اف چى القابضة.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وهى القرارات 139 و140 و141، لتمهيد الطريق أمام عهد جديد للقطاع المالى غير المصرفى باستخدام التكنولوجيا المالية، لتحقيق الشمول المالى.

وكشف عن أن نشاط التمويل غير المصرفى يساهم بجزء كبير فى إجمالى إيرادات مجموعة إى اف چى القابضة، ومن المتوقع أن تزداد أهمية النشاط رغم التحديات الراهنة فى السوق.

وبلغت إيرادات منصّة التمويل غير المصرفى،“إى اف چى فاينانس”، 666 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023 دون تغير سنوى ملحوظ، مدفوعةً بالنمو القوى لإيرادات شركة ڤاليو بمعدل سنوى 105% لتصل إلى 314 مليون جنيه، والتى ساهمت بالنصيب الأكبر فى إيرادات المنصة.

نشاط التأجير التمويلي

تستهدف شركة إى اف چى للحلول التمويلية، ضخ تمويلات تتخطى 8 مليارات جنيه خلال 2024 عبر نشاط التأجير التمويلى، وذلك رقم مماثل للتمويلات المقدمة خلال 2023.

وأشار العفيفى إلى أنه مع التداعيات الاقتصادية وتأثر أنشطة التأجير التمويلى بأسعار الفائدة المرتفعة، فإن الشركة تسعى لتحقيق أرقام قوية مع الحفاظ على مستويات منخفضة من المخاطر من خلال تبنى استراتيجية جديدة

واستهداف تمويلات أضخم لشركات ذات موقف مالى قوى ونمو واضح فى حجم الأعمال فضلاً عن الدخول مع شركات وجهات أخرى فى تمويلات مشتركة لتوزيع المخاطر، مرجحًا حدوث انفراجة خلال العام الجاري.

تابع، أن الشركة بدأت فى تمويل قطاعات جديدة لم تكن تمولها وعلى رأسها قطاع حيوى مثل السياحة خاصة أنه يحقق عوائد من العملة الصعبة، مع تبنى الدولة استراتيجية دعم القطاع السياحى خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أنشطة الصناعة المحلية التى تقوم باستبدال السلع المستوردة، مع تراجع الكثير من المستثمرين عن الاستيراد فى ظل انخفاض قيمة العملة.

وأوضح أن ثمة قطاعات باتت الشركة أكثر تحفظًا وتدقيقاً فى منح التمويلات لها مثل الشركات الناشئة بصفة عامة خاصة مع الصعوبات التمويلية العالمية مع وضع ضوابط مختلفة لتقليل المخاطر التمويلية.

وقال العفيفى، إن كل نشاط من الأنشطة المالية غير المصرفية له أبعاد مختلفة، ويتأثر بالتداعيات الاقتصادية بصورة مختلفة، فمع حذر المستثمرين من إجراء توسعات فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة يتأثر نشاط مثل التأجير التمويلى بصورة كبير مؤكدًا على أن التحديات عادة ما تدفع لإيجاد الحلول المبتكرة..

وأكد أن ظروف السوق الحالية تحتم ضرورة التحقق المستمر من مستويات المخاطر، وأن النمو فى الأنشطة المالية التى تقدمها الشركة يجب أن يصاحبه الحفاظ على جودة محفظة كل نشاط، مع ضرورة المتابعة الدورية للعملاء بعد منح التمويل دون المبالغة فى الإجراءات المطلوبة.