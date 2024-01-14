ما البدائل المتاحة أمام البنوك لزيادة الحصيلة الدولارية بدلاً من الاقتراض؟

تسعى الدولة لتقليل مستويات معدلات اقتراض البنوك المصرية من الخارج عن طريق تطبيق الأدوات السياسة الاحترازية الجزئية والكلية وموائمة آجال استحقاق الأصول والخصوم بالعملة الأجنبية، بحسب دراسة بحثية للتوجهات الاستراتيجية لاقتصاد مصر خلال الفترة الرئاسية الجديدة أطلقتها رئاسة الوزراء.

ونهاية نوفمبر الماضى، بلغ صافى الاقتراض الخارجى للبنوك نحو 15.7 مليار دولار.

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وقال حازم حجازى، الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة، إن الاقتراض من الخارج يأتى من ضمن آخر الوسائل التى يمكن أن يعتمد عليها البنك لجنى عملة أجنبية

وأشار إلى أن تحويلات العاملين من الخارج هى أكثر وسيلة لجذب الإيرادات الدولارية.

ووفقاً لبيانات البنك المركزى تراجعت التحويلات بنحو 31% على أساس سنوى أى نحو 10 مليارات دولار.

ويرى وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى، أنه يمكن تقديم حوافز وميزات إضافية للعاملين بالخارج والمصدرين لتشجيعهم للتعامل مع البنوك والتفاعل بشكل أكبر، وبالتالى تعزيز الحصيلة خاصة كونهم من أهم مصادر إيرادات البنوك من العملات الأجنبية والاعتماد عليهم يكون بنسبة أكبر من أى وسيلة أخرى.

ووفقاً لتقرير من بنك الاستثمار ((إيه إف جى)) فهناك تحسن ملحوظ فى حجم السيولة الأجنبية لدى القطاع المصرفى، ويأتى ذلك بسبب دعم من زيادة القطاع الخاص لودائع بالعملة الأجنبية بنحو 3.5 مليار دولار خلال الـ12 شهرا المنتهية فى سبتمبر، وهى أكثر من الزيادة فى آخر 4 إلى 5 أعوام مجتمعة.

أضاف أن الأسر رفعت أيضاً ودائعها بنحو 1.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، رغم كونهم يحتفظون بالودائع الدولارية عادة خارج القطاع المصرفى.

وأضاف الرئيس التنفيذى لبنك البركة أن الودائع الدولارية من الشركات والأفراد أيضاً من تلك الوسائل التى تعتمد عليها البنوك لجلب إيرادات دولارية خاصة من المصدرين.

وأشار حجازى، أن الاستثمار فى السندات الدولارية من الخارج من ضمن الحلول طويلة الأجل التى تعتمد عليها البنوك لجلب العملة الأجنبية والتى تستغرق من 5 إلى 7 سنوات.

فيما يرى نائب رئيس البنك العقارى، أن توسع البنوك فى الخارج أو الاهتمام بفروعهم بها من ضمن الحلول طويلة الأجل التى يمكن أن تزيد من حصيلة البنك من العملات الأجنبية، خاصة أن البنوك المصرية لديها البنية التحتية التى تعطيها القدرة للقيام بذلك فضلا عن الكوادر البشرية المصرية المؤهلة لتلك الخطوة خاصة لو تم الاهتمام بتدريبهم وتأهيلهم.

ويرى بنك استثمار“إى إف جى” أن تحرير سعر الصرف قد يحفز تنازلات دولارية بنحو 13 مليار دولار، وأنه حتى لو تم زيادة الطلب على الواردات بعد فك القيود فإن التراجع فيها يعادل الانخفاض الحاصل فى التحويلات تقريبًا.



