بنك الاستثمار الأوروبي يوفر ائتمانًا بقيمة 400 مليون يورو في البرتغال

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن بنك الاستثمار الاوروبي عن توجيه 400 مليون يورو ائتمان للقطاع المصرفي في البرتغال، في خطوة تستهدف نشر وتوفير قروض بأسعار مناسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على خلفية أسعار الفائدة المرتفعة وبيئة التشغيل الصعبة وانخفاض المتاح من القروض.

وأوضح بيان صادر عن بنك الاستثمار الاوروبي أن الاتفاق مع الجانب البرتغالي يهدف إلى بناء محفظة من القروض الجديدة تصل إلى 400 مليون يورو مع شروط ائتمانية ميسرة.

موضوعاتسهم تسلا يبدأ 2024 بأسوأ أداء في بداية عام على الإطلاق صندوق النقد وجامبيا يتوصلان لاتفاق قرض بقيمة 100 مليون دولار هل سيؤدي ارتفاع تكاليف الشحن إلى تضخم أعلى؟

أكد أن بنك الاستثمار الأوروبي يوفر ضمانًا لتعزيز القدرة على التمويل ومن المتوقع أن يفيد الاتفاق الاقتصاد البرتغالي من خلال تعبئة استثمارات جديدة تصل قيمتها إلى نحو 560 مليون يورو.

وقال بيرث بروهن ليون، رئيس قسم المؤسسات المالية في بنك الاستثمار الأوروبي:“احتياجات تمويل الشركات مرتفعة جدًا حاليًا، من بين عوامل أخرى، بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة والاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد... نعمل على زيادة توفير القروض وتمويل الاقتصاد الحقيقي، مما يدعم النمو الاقتصادي البرتغالي واستقرار التوظيف”.