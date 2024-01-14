بنك الاستثمار الأوروبي يوفر ائتمانًا بقيمة 400 مليون يورو في البرتغال

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن بنك الاستثمار الاوروبي عن توجيه 400 مليون يورو ائتمان للقطاع المصرفي في البرتغال، في خطوة تستهدف نشر وتوفير قروض بأسعار مناسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على خلفية أسعار الفائدة المرتفعة وبيئة التشغيل الصعبة وانخفاض المتاح من القروض.
وأوضح بيان صادر عن بنك الاستثمار الاوروبي أن الاتفاق مع الجانب البرتغالي يهدف إلى بناء محفظة من القروض الجديدة تصل إلى 400 مليون يورو مع شروط ائتمانية ميسرة.
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أكد أن بنك الاستثمار الأوروبي يوفر ضمانًا لتعزيز القدرة على التمويل ومن المتوقع أن يفيد الاتفاق الاقتصاد البرتغالي من خلال تعبئة استثمارات جديدة تصل قيمتها إلى نحو 560 مليون يورو.
وقال بيرث بروهن ليون، رئيس قسم المؤسسات المالية في بنك الاستثمار الأوروبي:“احتياجات تمويل الشركات مرتفعة جدًا حاليًا، من بين عوامل أخرى، بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة والاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد... نعمل على زيادة توفير القروض وتمويل الاقتصاد الحقيقي، مما يدعم النمو الاقتصادي البرتغالي واستقرار التوظيف”.
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