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سيتي بنك يخطط لطرد 20 ألف موظف بعد تسجيله أسوأ نتائج مالية في 14 عاما

1/14/2024 9:19:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تخطط مجموعة «سيتي غروب» لإلغاء نحو 20 ألف وظيفة، أي حوالي 10% من قوتها العاملة، وذلك بعد أن سجلت أسوأ نتائج مالية ربع سنوية منذ 14 عاما.
وقالت «سيتي غروب» التي تمتلك مصرف «سيتي بنك» الأميركي إن التخفيضات قد تكلف ما يصل إلى 1.8 مليار دولار، لكنها ستوفر ما يصل إلى 2.5 مليار دولار سنويا بحلول عام 2026 عندما يكون من المقرر الانتهاء منها، بحسب ما نقلت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية في تقرير اطلعت عليه «العربية نت».
وأعلن البنك عن خسارة قدرها 1.8 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، متأثرا برسوم ونفقات بقيمة 4 مليارات دولار، بما في ذلك 800 مليون دولار مرتبطة بإعادة الهيكلة وغيرها من الضربات الكبيرة الناجمة عن تعرضه لروسيا وانخفاض قيمة البيزو الأرجنتيني.
واعترفت جين فريزر، الرئيس التنفيذي، بأن الأداء كان «مخيبا للآمال للغاية»، لكنها قالت إن البنك حقق «تقدما كبيرا في تبسيط سيتي وتنفيذ إستراتيجيتنا» وتوقعت أن يكون عام 2024 «نقطة تحول».
وارتفعت أسهم «سيتي غروب» بنسبة 1% في بورصة نيويورك خلال تداولات الجمعة على الرغم من النتائج المالية المخيبة للآمال، لكن الإعلان عن نية البنك إلغاء هذا العدد الكبير من الوظائف قد يكون وراء التفاؤل بأن ينجح البنك في تجاوز أزمته الحالية.
وكانت النتائج الفصلية لمصرف «سيتي بنك» هي الأسوأ منذ نهاية عام 2009، عندما كان لايزال يخرج من الأزمة المالية العالمية، وتهدف إعادة الهيكلة التي تخطط لها «سيتي غروب» إلى تبسيط العمليات وتعزيز عوائد البنك الذي تخلف عن منافسيه، بحسب «فايننشال تايمز».
ويقول «سيتي» إن عملية إعادة التنظيم ستمحو خمس طبقات من الإدارة، وتقلصها من 13 إلى ثمانية، مع قيام رؤساء وحدات الأعمال الخمس في «سيتي» بتقديم تقاريرهم مباشرة إلى الرئيس التنفيذي جين فريزر.
وعلى الرغم من أن «سيتي» قال إنه يتوقع استكمال عملية إعادة التنظيم بحلول مارس من العام الحالي، إلا أن البنك قال الجمعة إن التخفيضات في قوته العاملة ستتم تجزئتها بدلا من استكمالها في وقت واحد، وكان «سيتي بنك» قد تخلى عن ألف وظيفة فقط بحلول نهاية ديسمبر الماضي.
وقال المدير المالي مارك ماسون: «سيتم تبسيطنا بحلول نهاية الربع الأول، وهذا ما سيخلق الفرصة للمساعدة في خفض عدد الموظفين». وقالت مجموعة «سيتي غروب» إنها تتوقع أن ينخفض إجمالي عدد موظفيها إلى 180 ألفا بحلول عام 2025 أو 2026، من 240 ألفا في بداية العام الماضي.
وعلاوة على الوظائف التي يتم تخفيضها من خلال عملية إعادة الهيكلة، يتوقع البنك الاستغناء عن 40 ألف عامل آخرين من خلال عمليات الخروج المخطط لها من أعماله المصرفية الاستهلاكية في المكسيك وأماكن أخرى.
ومن بين رسوم ونفقات البنك البالغة 4 مليارات دولار في الربع الرابع، يوجد 1.7 مليار دولار كان عليه دفعها كجزء من «تقييم خاص» من المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع لتعويض الخسائر المرتبطة بفشل البنوك الإقليمية في العام الماضي.
وحتى باستثناء الرسوم والنفقات التي دفعت لمرة واحدة خلال الفصل الماضي، لاتزال الأرباح الفصلية منخفضة بأكثر من 20% عن الربع الرابع من عام 2022، إلا أن هذه النتائج كانت أفضل مما توقعه المحللون سابقا.
وانخفضت الإيرادات الفصلية بنسبة 3% إلى 17.4 مليار دولار، كما انخفضت أرباح «سيتي بنك» للعام بأكمله بنسبة 38% عن العام السابق، لتصل إلى 9.2 مليارات دولار.

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