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أكثر 8 وظائف مطلوبة في المستقبل!

1/14/2024 9:19:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تؤدي التطورات في الذكاء الاصطناعي وكذلك الحاجة إلى مستقبل أكثر مراعاة للبيئة إلى إلغاء العديد من الوظائف عبر مجموعة من القطاعات.
وينظر تقرير المخاطر العالمية لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في هذه القضية، باستخدام التنبؤات المستندة إلى المشاركين في الاستطلاع وإحصاءات سوق العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية لإظهار الوظائف التي من المرجح أن تشهد أكبر زيادة في السنوات الخمس المقبلة، ليس فقط من حيث العدد الفعلي من الأشخاص العاملين، ولكن أيضا مع الزيادة النسبية في الوظائف الموجودة بمجالات معينة بين عامي 2023 و2027، وفقا لما ذكرته «Statista»، واطلعت عليه «العربية Business».
ووفقا لهذه التوقعات، بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن الأمان الوظيفي في المستقبل القريب، فإن التدريب ليصبح الشخص متخصصا في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي سيكون خيارا جيدا، ويشير تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أنه من المتوقع أن تنمو هذه الوظيفة بنسبة 40% بحلول عام 2027، بما يصل إلى نحو مليون وظيفة جديدة.
وستكون المهارات التحليلية بشكل عام مفيدة، سواء كان ذلك كمحلل ذكاء الأعمال أو محلل أمن المعلومات أو كمحلل بيانات، وستكون الأدوار في مجال الاستدامة مهمة أيضا، مع ظهور مهنة أخصائي الاستدامة في المرتبة الثانية.
وفيما يتعلق بالنمو المطلق، من المتوقع أن يشهد مشغلو المعدات الزراعية وسائقو الشاحنات الثقيلة والحافلات ومعلمو التعليم المهني أكبر الزيادات في السنوات الخمس المقبلة.
من ناحية أخرى، يعتقد أن كتبة إدخال البيانات، والسكرتيرين الإداريين والتنفيذيين، بالإضافة إلى كتبة المحاسبة ومسك الدفاتر وكشوف المرتبات، يعانون من أكبر عدد من الخسائر في التوظيف. وفقا لمحللي المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير مستقبل الوظائف لعام 2030.
ومن المتوقع أن تشكل هذه الأدوار الثلاثة الأخيرة أكثر من نصف إجمالي الوظائف الملغاة المتوقعة في هذا الإطار الزمني.

MENAFN14012024000130011022ID1107719958

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