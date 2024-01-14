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1 4 مليار دولار تدفقات استقطبتها صناديق استثمار بيتكوين في يومين

1/14/2024 9:19:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهدت صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs) التي تم إطلاقها حديثا تدفقات إجمالية بلغت 1.4 مليار دولار في أول جلستي تداول، وفقا لمحلل «بلومبرغ» متخصص بالـ «ETFs» إريك بالتشوناس.
وبحسب منشور لبالتشوناس عبر منصة «إكس»، اطلعت عليه «العربية Business»، تم إجراء إجمالي 500 ألف صفقة على الصناديق، بإجمالي حجم تداول قدره 3.6 مليارات دولار، حسب بيانات من «بلومبرغ».
ويأخذ حجم التداول في الاعتبار التدفقات الخارجة والداخلة من الأموال. واقترح بالتشوناس إمكانية تعديل الأرقام بسبب المعاملات التي تنتظر التسوية المحاسبية، ووافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على 11 صندوقا استثماريا متداولا لعملة بيتكوين في 10 يناير، في موافقة اعتبرها العديد من الخبراء في تصريحات خاصة لـ «العربية Business» بأنها تاريخية.
وتكشف البيانات أن صندوق Grayscale Bitcoin Trust هو «ETF» الوحيد الذي شهد تدفقا خارجيا قدره 579 مليون دولار خلال هذه الفترة. وبعد خصم التدفقات الخارجية للصندوق، بلغ صافي إجمالي التدفقات الداخلية عبر الصناديق 819 مليون دولار.
ويتماشى النشاط على الصناديق حتى الآن مع التوقعات السابقة لمحلل مؤسسة التدريب الأوروبية جيمس سيفارت، الذي يعتقد أن صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين يمكن أن تجتذب حوالي 10 مليارات دولار في العام الأول.
وكان توقع البنك الأمـيـركي «سـتـانـدرد تشارترد»، في تقرير بحثي في 8 يناير 2024 اطلعت عليه «العربية Business»، تدفق ما بين 50 و 100 مليار دولار إلى صندوق تداول تتبع الأسعار الفورية لعملة بيتكوين. استند البنك في توقعاته (والتي كانت قبل صدور قرار موافقة الهيئة على ETF)، إلى صندوق الذهب الذي تم تداوله في الولايات المتحدة في نوفمبر 2004.
وشهد صندوق Bitcoin ETF الفوري التابع لشركة «BlackRock» تدفقات بقيمة نصف المليار دولار في أول يومين. وشهد صندوق بيتكوين المتداول في البورصة التابع لشركة «Fidelity» ثاني أكبر تدفقات بقيمة 422 مليون دولار.
وفي اليوم الأول من التداول، تم تداول أسهم بقيمة 4.6 مليارات دولار عبر جميع المنتجات، وفقا لبيانات LSEG الصادرة يوم الخميس والتي تتتبع إجمالي نشاط التداول، بما في ذلك التدفقات الداخلة والخارجة.

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