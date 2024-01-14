التجارة 234 مليون دينار صادرات كويتية المنشأ غير نفطية في 10 أشهر



الصادرات الكويتية تكتسب أهمية كبرى لدى دول المنطقة بسبب جودة ودقة التصنيع قرب المسافة تسمح بنقل المنتجات الكويتية إلى دول الخليج بتكلفة نقل بري مناسبة

طارق عرابيكشفت بيانات إحصائية حديثة صادرة عن وزارة التجارة والصناعة أن إجمالي قيمة الصادرات الكويتية المنشأ غير النفطية إلى مختلف دول العالم، بلغت نحو 234 مليون دينار خلال أول 10 أشهر من عام 2023.وتصدر الكويت منتجاتها الصناعية غير النفطية إلى عدد من دول العالم، بدءا من دول مجلس التعاون الخليجي، مرورا بعدد من الدول العربية والإسلامية، ووصولا إلى مختلف قارات العالم بما فيها القارة الأوروبية والقارة الإفريقية ودول القارتين الآسيوية وأستراليا ودول القارتين الأميركيتين.وتتنوع صادرات الكويت لتشمل شريحة كبيرة من المنتجات، فيما تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي الدول المستوردة من الكويت، حيث استحوذت وحدها على 149 مليون دينار من الصادرات الكويتية المنشأ خلال الأشهر الـ 10 الأولى من 2023، حيث تكتسب الصادرات الكويتية أهمية كبرى لدى دول المنطقة بسبب ما تتميز به من جودة عالية ودقة في التصنيع. ناهيك عن قرب المسافة التي تسمح بنقل المنتجات والصادرات الكويتية إلى تلك الدول خلال فترة قصيرة وبتكلفة نقل بري مناسبة مقارنة بتكاليف النقل والشحن البحري والجوي إلى باقي الدول العربية ودول العالم المختلفة والتي ترتفع قيمة نقلها وشحنها كلما زادت مسافة النقل والشحن والتخزين. وبلغت أعلى نسبة صادرات كويتية المنشأ إلى دول الخليج في شهر أبريل الذي شهد تصدير ما قيمته 19 مليون دينار من المنتجات الكويتية، تلاه شهرا مارس ويوليو بـ 17 مليون دينار لكل منهما، ثم شهر اغسطس بـ 16 مليون دينار، ثم شهري يناير ومايو بـ15 مليون دينار لكل منهما، ثم شهر فبراير بـ 14 مليون دينار، وشهري يونيو وسبتمبر بـ 11 مليون دينار لكل منهما. وجاءت الدول العربية في المرتبة الثانية من قائمة الدول المستوردة من الكويت بعد دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات الكويتية المنشأ إلى الدول العربية (الأردن، العراق، مصر، لبنان، فلسطين، الجزائر، المغرب، سورية، ليبيا واليمن) نحو 76 مليون دينار. فيما بلغت ذروة الصادرات إلى تلك الدول في شهر أغسطس بواقع 14 مليون دينار، ثم شهري مارس وأكتوبر بواقع 10 ملايين دينار لكل منهما، ثم شهر أبريل ويونيو ويوليو بواقع 7 ملايين دينار لكل منهم ثم شهر يناير ومايو بواقع 6 ملايين دينار لكل منهما، وأخيرا شهر سبتمبر بواقع 5 ملايين دينار. وتوزعت باقي الصادرات الكويتية إلى عدد من قارات العالم التي تضم القارة الاوروبية والقارة الافريقية ودول القارتين الآسيوية وأستراليا ودول القارتين الأميركيتين، بنسب متفاوتة، ليبلغ إجمالي الصادرات الكويتية إلى تلك الدول نحو 9 ملايين دينار خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام 2023.