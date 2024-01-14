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مراجعة البورصة الأهلي والصالحية وstc إلى السوق الأول

1/14/2024 9:19:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
أسفرت المراجعة السنوية لتقسيم سوق الأسهم لعام 2024، التي أجرتها بورصة الكويت أمس وفقا لأحكام قواعد البورصة، عن زيادة عدد شركات السوق الأول إلى 33 شركة، وذلك بعد ترقية 3 شركات جديدة من السوق الرئيسي إلى السوق الأول بعد استيفائها متطلبات الترقية، وخروج شركة واحدة من مؤشر السوق الأول.
وكشفت مراجعة البورصة عن الشركات التي تمت ترقيتها إلى السوق الأول، اعتبارا من الأحد 11 فبراير المقبل، وهي البنك الأهلي الكويتي وشركة الصالحية العقارية وشركة الاتصالات الكويتية stc، كما قررت البورصة في مراجعتها السنوية انتقال شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه من السوق الأول إلى السوق الرئيسي، وذلك لعدم توفيق أوضاعها والإيفاء بمعايير السوق الأول عليها.
وقالت البورصة إن هناك 3 شركات أخلت بالالتزامات المستمرة في السوق الأول، وقد منحت فترة سنة لتوفيق أوضاعها على أن تبقى خلال هذه الفترة في السوق الأول، وهي الشركة الكويتية للاستثمار، ومجموعة الامتياز الاستثمارية، وشركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات. وأضافت البورصة من خلال إعلانها للمراجعة السنوية أن هناك 3 شركات قابلة للتأهيل للسوق وهي: البنك التجاري الكويتي ومجموعة عربي القابضة وشركة إيفا للفنادق والمنتجعات.
كما أعلنت البورصة الشركات التي ستضاف إلى مؤشر السوق الرئيسي 50، وذلك لانطباق معايير المؤشر عليها وهي اكتتاب القابضة، وصكوك القابضة، ومجموعة الخليج للتأمين، ووربة للتأمين، وسنام العقارية، ومنشآت للمشاريع العقارية وشركة السكب الكويتية، وكذلك شركة وربة كابيتال القابضة، والشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود، وشركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية، وشركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه، وشركة جاسم للنقليات والمناولة، وشركة المساكن الدولية للتطوير العقاري.
وأشارت البورصة إلى أن الشركات التي لن تكون من ضمن مؤشر السوق الرئيسي 50، تمثلت في البنك الأهلي الكويتي، وشركة الكويت للتأمين، وشركة الصالحية العقارية، وشركة الإنماء العقارية، وشركة التجارة والاستثمار العقاري، وشركة مينا العقارية، وشركة أسيكو للصناعات، وشركة مركز سلطان للمواد الغذائية، والشركة الخليجية للاستثمار البترولي، وشركة مبرد القابضة، والشركة الكويتية للمنتزهات، وشركة إنوفست، وشركة الاتصالات الكويتية.
تباين مؤشرات السوق وتصريف في نهاية الجلسة
أغلقت بورصة الكويت جلسة تداولات أمس على تباين في أداء مؤشراتها إثر عمليات تصريف في ختام جلسة التداول، ما قاد لانخفاض مؤشر السوق الأول 0.16% بخسارة 12.7 نقطة ليصل إلى 7922 نقطة ليضغط على المؤشر العام الذي انخفض بالتبعية 0.04% بخسارة 2.9 نقاط ليصل إلى 7211 نقطة، فيما خفف السوق الرئيسي الضغط على المؤشر العام بعدما ارتفع بنسبة 0.4% مضيفا 24.6 نقطة ليصل إلى 5855 نقطة. وتراجعت السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 6% بانخفاض القيمة إلى 71.2 مليون دينار مقابل 75.9 مليون دينار بجلسة ختام الأسبوع الماضي، فيما استقرت احجام التداول عند 342 مليون سهم كما في آخر جلسة تداول، واستغلت سيولة في التداول على 125 سهما شهد 53 سهما منها ارتفاعا في أسعارها، فيما انخفض 58 سهما آخرين وبقيت 14 سهما من دون تغير.
وكان لافتا خلال الجلسة ارتفاع معدلات السيولة الموجهة إلى السوق الرئيسي تحديدا فوق المتوسط العام لسيولة السوق، إذ بلغت 32 مليون دينار غالبيتها لبناء مراكز على أسهم صغيرة ومتوسطة، فيما تراجعت السيولة المتداولة بالسوق الأول إلى 38.69 مليون دينار بعدما كانت تدور في مستوى الـ 50 مليون دينار خلال الجلسات السابقة.

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