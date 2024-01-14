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محمود سمارة رئيسا تنفيذيا لـ صناعات الغانم

1/14/2024 9:19:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة صناعات الغانم (مجموعة قتيبة الغانم)، إحدى أبرز شركات القطاع الخاص في المنطقة، عن تولي محمود سمارة منصب الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، اعتبارا من يناير 2024. يتمتع محمود بمسيرة مهنية حافلة بالإنجازات، أبرزها دوره القيادي في شركة جنرال موتورز، وهي من الشركات الرائدة عالميا في قطاع السيارات والمدرجة ضمن قائمة Fortune 500. وقد انضم محمود إلى شركة صناعات الغانم في عام 2022 في دور نائب الرئيس التنفيذي، قبل أن يتولى زمام الأمور رسميا بعد تقاعد الرئيس التنفيذي السابق سمير قاسم في نهاية 2023، بعد خدمة استمرت لعقود من الزمن.
وقبل التحاقه بصناعات الغانم، كان لدى محمود سمارة مسيرة مهنية ناجحة مدتها 18 عاما في جنرال موتورز (GM)، تميزت بمجموعة متنوعة من التجارب الدولية والأدوار القيادية العليا، وكان في أحدث مناصبه رئيسا ومديرا عاما لـ GM في أوروبا ومقره سويسرا، حيث قاد تطوير وتنفيذ أعمال GM الناشئة في أوروبا. وقبل ذلك، كان محمود نائب الرئيس لكاديلاك في أميركا الشمالية ومقره الولايات المتحدة الأميركية، حيث قاد العلامة التجارية نحو أن تصبح في المستقبل رائدة في مجال السيارات الكهربائية، مع تحقيق زيادة ملحوظة في المبيعات وربحية الوكلاء. وكمدير عالمي لتجربة العملاء في الشركات في GM، عمل على تحسين استراتيجيات الشركة الرقمية بشكل كبير وكان رائدا في تبني منصات التجارة الإلكترونية.
وبدأت رحلة محمود مع GM في عمليات الشرق الأوسط وأفريقيا ومقرها دبي، حيث تقدم بسرعة إلى مناصب قيادية دولية رئيسية في 4 قارات، مساهما في مجالات البيع والتسويق وخدمة ما بعد البيع والإدارة العامة.
يحمل محمود شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة فايندلاي وشهادة البكالوريوس في الأعمال الدولية من جامعة توليدو. وقد أتم أيضا تعليمه التنفيذي في كلية ستانفورد للدراسات العليا في الأعمال. في دوره الجديد في شركة صناعات الغانم، يسهم بخلفيته التعليمية وخبرته في شركة معروفة بريادتها السوقية والتزامها بالتميز في مجالاتها المتنوعة.
جدير بالذكر أنه مع أكثر من قرن من التميز والابتكار، تعد شركة صناعات الغانم إحدى روافد القطاع الخاص في الاقتصاد الخليجي، حيث أثبتت ريادتها في مجالات متعددة تشمل الهندسة، التجزئة، خدمات ما بعد البيع ومبيعات السيارات، تصنيع الهياكل الفولاذية المعدة مسبقا، اللوجستيات، التخزين، السلع الاستهلاكية سريعة الدوران، الأغذية والمشروبات، أتمتة المكاتب، الخدمات التأمينية، والائتمان الاستهلاكي، إلى جانب قطاع السفر. تأسست الشركة منذ أكثر من قرن في الكويت، ولم يقتصر دورها على الساحة المحلية وحدها، بل امتد تأثيرها ليشمل أسواقا متنوعة في الشرق الأوسط، الهند وجنوب شرق آسيا، مكتسبة بذلك سمعة مرموقة وحضورا مؤثرا في هذه الأسواق.

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