فعاليات هوريكا الكويت تنطلق اليوم بمشاركات متميزة

MENAFN - Al-Anbaa) وسط اهتمام ملحوظ من كبرى الشركات العاملة في قطاع الضيافة، انطلقت أمس فعاليات الدورة الثانية عشرة من معرض هوريكا الكويت، الذي تقام فعالياته في الفترة من 15 إلى 17 يناير الجاري، بالتعاون مع شركة هوسبيتالتي سيرفيسز بتنظيم شركة ليدرز جروب للاستشارات والتطوير على أرض المعارض الدولية في مشرف قاعة رقم 8.وأوضحت مدير عام شركة ليدرز جروب للاستشارات والتطوير ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض هوريكا الكويت الثاني عشر نبيلة العنجري، أن المعرض يعكس الاهتمام الكبير من قبل دولة الكويت بقطاع الضيافة وتطويره في ظل اهتمام كبير ومتزايد من رواد تلك الصناعة بتطبيق كل ما هو جديد ومتزايد في عالم الضيافة.وأشارت إلى أن المعرض كعادته يتضمن العديد من الفعاليات المتنوعة والمتميزة التي تلبي احتياجات المشاركين في المعرض من الشركات العارضة التي يزيد عددها على 100 شركة متنوعة في عالم الضيافة.

وأضافت أن المعرض يمثل فرصة كبيرة للتعرف على الخبرات الكبيرة في صناعة الضيافة والتي تتنوع بين المحلية والإقليمية والعالمية.

وبينت أن المعرض يؤكد حرص الكويت على تنظيم معارض دولية، بحضور شخصيات دولية لها خبرات كبيرة في مجال الضيافة ومن بينهم الممثل الشخصي لرئيس جمهورية فرنسا غيوم كومز وعدد كبير من السفراء وممثلو البعثات الديبلوماسية وأصحاب الفنادق والمطاعم والشركات المتخصصة العاملة في قطاع الضيافة محليا وإقليميا وعالميا.

وأشارت إلى أنه ستتم إقامة عدد من الفعاليات المختلفة التي تتضمن: مسابقات للطهي بمشاركة أكثر من 200 من أمهر الطهاة بإشراف 15 محكما عالميا من بينهم رئيس اتحاد الطهاة العالمي وإطلاق مسابقات القهوة (باريستا) بإشراف محكمين كويتيين وعالميين، بالإضافة إلى مسابقات التدبير المنزلي بإشراف متخصصين عالميين.