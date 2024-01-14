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وربة 10 فائزين في السنبلة الأسبوعي

1/14/2024 9:19:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.
أما بالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: سالم حمود ثامر العجمي، حمود محمد ماشع المطيري، محمد عبد المحسن العمران، عائشة وليد إبراهيم الجيران، محمد مقبل صلبي المطيري، بدرية محمد مطر الفضلي، منصور ضيدان منوخ العتيبي، خالد موسى شدهان العنزي، عصام عدنان أبو شلهوب، نايف تركي جزاء الحربي.
وحول الشروط، قال أحمد المطوع مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل لايزال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر، لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا، ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، فكلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.

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