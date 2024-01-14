بيتك ينظم سحب الرابح ويعلن الفائزين

MENAFN - Al-Anbaa) أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن أسماء الفائزين في سحوبات حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الأسبوعين الـ 51 والـ 52 لسنة 2023 بالإضافة إلى الإعلان عن الفائز الشهري بكيلوغرام من الذهب وهو: مشعل عبدالعزيز الرميح، وذلك عن شهر ديسمبر 2023 والفائز بالسحب الربع السنوي الرابع لسنة 2023، وهو عبارة عن جائزة نقدية بقيمة 25000 دينار للفائز علي مضحى الهاجري.

والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: جوريس باناجا رودريجيس، أنوار عبدالغفور العوضي، عبدالله محمد ابا الخيل، منال صالح الحداد، عبدالله حمد الحمد، محمود زين مصطفى، هيا جاسم القبندي، طارق حسن الخباز، فيصل أحمد حارس، منال عبدالرحمن الراشد، أسماء سليمان الحداد، عائشة فهد العازمي، عبدالرحمن فهد بودي، طلال علي البسيس، غلاب نخيلان المطيري، مالك أحمد افزال، جمال محمد صالح، رشا عبدالله الشمري، هبه نبيل العيسى، معصومه محمد معرفي.وتتضمن حملة حساب «الرابح»، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنويا»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام إلى 536 عميلا.وجرى السحب في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.