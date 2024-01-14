بوبيان اختتم برنامج فكرة 2024 لتعزيز الابتكار بين موظفيه

عبدالله المحري: المسابقة فرصة حقيقية لتعزيز الابتكار بين الموظفين وتقديم حلول مبتكرة لمشكلات العملاء

اختتم بنك بوبيان برنامج «فكرة 2024» لتعزيز الابتكار بين موظفيه، والذي ركز هذا العام على تقديم أفكار جديدة ومبتكرة تستهدف التصدي لعمليات الاحتيال الإلكتروني المصرفي بمختلف وسائله وكيفية تطويرها لتسهم في تغيرات حقيقية تواكب أساليب الاحتيال المتطورة.وقد أقيمت نهائيات البرنامج بحضور الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية عبدالله التويجري وعدد من مسؤولي الإدارة العليا في البنك لمناقشة مجموعة من الأفكار الإبداعية المقدمة من قبل موظفي بنك بوبيان من مختلف الإدارات، ومن ثم الإعلان عن الفائزين بأفضل 5 مشاريع لفكرة المسابقة الرئيسية.وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للعمليات عبدالله المحري: «في خطوة استباقية من بنك بوبيان للحد من ظاهرة الاحتيال الإلكتروني، يأتي الإعلان عن برنامج فكرة 2024 للموظفين، والمخصص هذا العام لطرح أفكار جديدة تتناول أساليب الاحتيال الإلكتروني المصرفي المنتشرة واقتراح حلول مبتكرة من شأنها مكافحة هذه الأساليب والحد من مخاطرها الى جانب أنه يعد فرصة حقيقية لتعزيز الابتكار وإطلاق العنان لإبداعات الموظفين وإحداث تغيير إيجابي ملموس».وأضاف: «منذ الإعلان عن المسابقة شهدت المشاركات مجموعة واسعة من الأفكار تميزت بالإبداع والابتكار واستهدفت تناول إحدى وسائل الاحتيال الإلكتروني ومن ثم وضع حلول مطورة تساهم في الكشف عنها والتصدي لها بطرق ناجحة، وقد وضعت كل مرحلة تحديات أمام المشاركين لتطوير تلك الأفكار والخروج في نهاية المسابقة بأفضل 5 أفكار فعالة ليتم تطبيقها على أرض الواقع وتضاف إلى سلسلة خدمات بنك بوبيان لاحقا لتقديم مستويات مميزة من الحماية والأمن تفوق توقعات العملاء». وأوضح أن فكرة المسابقة جاءت في ظل تنوع طرق الاحتيال الإلكتروني والمنتشرة مؤخرا بالتزامن مع الانتشار السريع للتقنيات التكنولوجية وزيادة الاعتماد على وسائل التواصل الحديثة، موضحا أن بنك بوبيان دائما ما يهدف إلى تعزيز مستوى الأمن الإلكتروني بما يتماشى مع تكنولوجيا المرحلة الحالية لرفع القدرة على التصدي لعمليات الاحتيال المصرفي طبقا لتعليمات وتوجيهات بنك الكويت المركزي.وتابع بالقول: «أسعدنا ما رأيناه وقدمه المشاركون من أفكار وحلول مؤثرة خلال الفترة الزمنية القصيرة للبرنامج لتأتي جميعها بما يتماشى مع ثقافة الابتكار في بوبيان، وهو ما يعد مؤشرا قويا لقياس مدى الحماس لديهم، مؤكدا حرص إدارة بنك بوبيان على تعزيز مفهوم الأداء المتميز وطرق تحفيز الطاقة الإبداعية للموظفين ونشر ثقافة الابتكار لديهم من خلال منحهم الأدوات والمنصات التي تساعدهم على الارتقاء بصورة استثنائية على مستوى مختلف إدارات البنك، حيث يمثل العنصر البشري نواة هذه الروح الابتكارية».وتوجه المحري بالشكر إلى جميع الموظفين الذين شاركوا في المسابقة وتقدموا بأفكار وحلول إبداعية، وكذلك لإدارة بنك بوبيان التي أتاحت الفرصة لإقامة مثل هذه المشاريع في بيئة العمل الداخلية لتقديم أفضل مستوى تشغيلي لتحقيق تطلعات عملائنا التي تتناسب مع إستراتيجية الإبداع والابتكار.يذكر أن المسابقة ركزت على ضرورة تناول واحدة من وسائل الاحتيال المصرفي مثل (احتيال البطاقات الائتمانية أو الاحتيال عبر الانترنت والهاتف النقال والتصيد الإلكتروني أو احتيال الهوية أو الهندسة الاجتماعية) مع العمل على إيجاد مجموعة متنوعة من الحلول المؤثرة والمبتكرة للتصدي لها.