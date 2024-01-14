الوطني الإنفاق الاستهلاكي العمود الفقري للاقتصاد الأميركي يمثل 70% من ناتجه المحلي

MENAFN - Al-Anbaa) قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن طلبات إعانة البطالة الأميركية انخفضت لأدنى مستوياتها المسجلة منذ أكتوبر، إذ وصلت إلى 202 ألف طلب مقابل القراءة السابقة البالغة 203 آلاف طلب، وأشارت التوقعات إلى وصول هذا المستوى إلى نحو 210 آلاف طلب.

وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت المطالبات المستمرة أيضا إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ أكتوبر، إذ بلغت 1.83 مليون طلب، وفي غضون ذلك لا يزال الإنفاق الاستهلاكي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الأميركي، إذ يمثل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي الأخير لشهر ديسمبر إلى ارتفاع قراءة المؤشر بنسبة 0.3% على أساس شهري. ويمثل هذا الرقم الذي يعتبر أعلى من المتوقع تحولا ملحوظا عن مستوى العام الماضي، كما يتخطى معدل النمو المسجل في نوفمبر البالغ 0.2%.أما على أساس سنوي، فقد وصلت قراءة المؤشر إلى 3.4%، ما يعد أعلى من الرقم المتوقع البالغ 3.2%. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.3% خلال الشهر، مسجلا نموا بنسبة 3.9% على أساس سنوي، وجاءت معظم المكاسب نتيجة لارتفاع تكاليف المأوى بنسبة 6.2%.من جهة أخرى، ارتفعت الأجور بنسبة 0.2% على أساس شهري، لتنهي العام بزيادة سنوية هامشية بنسبة 0.8%. وأعقب صدور هذا البيان الصحافي ردود فعل متباينة في سوق الأسهم، في حين ارتفعت عائدات سندات الخزانة، إذ وصلت السندات لأجل عشر سنوات إلى نحو 4% خلال التعاملات.ولفت تقرير بنك الكويت الوطني إلى تراجع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال ديسمبر 2023، وذلك للشهر الثالث على التوالي، إذ انخفضت بنسبة 0.1% على أساس شهري مقابل الزيادة المتوقعة بنسبة 0.1%.ويعكس هذا المستوى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1% على أساس سنوي، ما يعد أعلى قليلا من قراءة نوفمبر الماضي التي وصلت إلى 0.8%، إلا انه لا يزال أقل من التوقعات البالغة 1.3%.وكان مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، مستقرا دون تغيير خلال الشهر مقارنة بالرقم المتوقع البالغ 0.2%. وأرسلت الأخبار إشارات متضاربة إلى الأسواق، حيث جاء انخفاض مؤشر أسعار المنتجين بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بوتيرة هامشية اليوم السابق.الناتج المحلي للمملكة المتحدةقدم أحدث بيان صحافي صادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة صورة متباينة. فعلى مدى الثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر 2023، شهد الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا هامشيا بنسبة 0.2%، ما يشير إلى انكماش الاقتصاد بوتيرة طفيفة، إلا أن شهر نوفمبر 2023 شهد تحولا إيجابيا في ظل تسجيل الناتج المحلي الإجمالي لمعدل نمو بنسبة 0.3%.ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية إلى أداء قطاع الخدمات، بما في ذلك خدمات التجزئة والخدمات المهنية، الذي سجل نموا بنسبة 0.4%، ومن جهة أخرى، واصل قطاع الإنشاءات مواجهة التحديات بتسجيله لانخفاض بنسبة 0.2% في نوفمبر، وتعكس هذه الأرقام التي صدرت مؤخرا مسار المملكة المتحدة المستمر نحو الاستقرار الاقتصادي والنمو.تباطؤ التضخم في طوكيوكشفت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة عن العاصمة اليابانية (طوكيو) عن تباطؤ معدل التضخم الأساسي إلى 2.1% على أساس سنوي في ديسمبر، والتي تعتبر أدنى قراءة يتم تسجيلها منذ يونيو 2022، وأقل من الارتفاع المسجل في نوفمبر بنسبة 2.3%.من جهة أخرى، تراجعت الضغوط التي يتعرض لها بنك اليابان ليحول مسار سياساته النقدية التيسيرية، حيث تواجه عائدات الديون العالمية ضغوطا هبوطية، وأصبحت معدلات التضخم في اليابان أكثر انسجاما مع مستويات بنك اليابان المستهدفة.بيانات التضخم بالصينفي ظل ضعف الطلب الاستهلاكي، ساهمت أحدث البيانات الصادرة عن الصين في تعزيز المخاوف المتعلقة بتزايد الضغوط الانكماشية. وجاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين عند -0.3% على أساس سنوي، في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.1% على أساس شهري مقابل توقعات السوق التي أشارت إلى تسجيل نموا بنسبة 0.2%.وتعد القراءة الأخيرة بمنزلة تذكير صارخ لصانعي السياسات بأن المشاكل الاقتصادية في البلاد وضعف الطلب لا يزالان من أبرز المشاكل التي تتعرض لها الدولة. كما أن الاقتصاد الصيني لا يزال يواجه مشاكل في قطاع العقارات على الرغم من تقديم البنك المركزي والحكومة سلسلة من الحزم التحفيزية سعيا منها لدعم الاقتصاد وتعزيز الطلب الاستهلاكي. وفي حين أن نتائج التدابير التيسيرية لا تزال مختلطة، فقد تعهد صنّاع السياسات بتعزيز التدابير الداعمة للمساعدة في زيادة الطلب ودعم الأسعار، بما في ذلك تعديل أسعار الفائدة، وإصدار السندات السيادية، واستحداث تدابير أخرى لتحسين الإنفاق المالي.