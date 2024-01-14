التجاري يعلن فائز النجمة الأسبوعي

MENAFN - Al-Anbaa) أجرى البنك التجاري سحبه الأسبوعي على حساب النجمة، وقد تم إجراء السحب يوم أمس في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني.

وقد قام البنك بتغطية السحب مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعلن عن فوز عبدالقادر عبدالمجيد القداح بجائزة نقدية بقيمة 5 آلاف دينار.

يذكر أن جوائز «النجمة» مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة، بالإضافة إلى تنوعها طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة 5 آلاف دينار، وشهرية بقيمة 20 ألف دينار، بالإضافة الى جائزة نصف سنوية بقيمة 500 ألف دينار، وسحب آخر العام على أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في العالم بقيمة 1.5 مليون دينار.

وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول السحوبات، فمن المعروف أنه يمكن فتح الحساب فقط بإيداع 500 دينار ويجب أن يكون في الحساب مبلغ لا يقل عن 500 دينار للتأهل ودخول جميع السحوبات على كل الجوائز التي يقدمها الحساب، فكلما زاد رصيد العميل زادت فرصة الفوز، فضلا عن المزايا الإضافية التي يوفرها الحساب، إذ يحصل العميل على بطاقة سحب آلي ويستطيع الحصول على بطاقة ائتمان بضمان الحساب، وكذلك الحصول على كل الخدمات المصرفية من البنك التجاري.