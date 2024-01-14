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KIB تكافل تطلق عروضا حصرية لعملائها

1/14/2024 9:19:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار سعيها الدؤوب لتقديم كل ما هو مميز لعملائها في قطاع التأمين التكافلي، وسعيا منها لتلبية احتياجات عملائها بشكل مستمر، أعلنت شركة KIB تكافل عن طرح عروض حصرية لعملائها مع بداية 2024 ليكون عام المشاركات والانتشار وتوسيع الحصة السوقية. وفي هذا السياق، أشار مدير إدارة العلاقات العامة في الشركة عبدالرحمن العطار الى أن الشركة بصدد توزيع هدايا وجوائز قيمة على عملائها، سعيا منها لتدعيم تواجدها في السوق من ناحية والعمل على جذب مزيد من العملاء من ناحية أخرى.
ولفت العطار إلى أن تلك الخدمات نوعية وحصرية تأتي بناء على دراسات جادة للسوق وطبيعته وآلياته والعمل على توفير أكبر قدر من الخدمات التي يمكن تقديمها لعملاء الشركة، مع جذب المزيد من العملاء خلال الفترة المقبلة. واستدرك بالقول هناك الكثير من المفاجآت التي تسعى الشركة الى تقديمها لعملائها خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن تلك المفاجآت متنوعة ومتميزة ولها القدرة على تلبية احتياجات العملاء من مختلف الفئات العمرية ولكل الشركات العاملة في كل القطاعات، وأشار إلى سعي KIB تكافل إلى جذب المزيد من العملاء من ناحية ورفع حصتها السوقية في سوق التأمين التكافلي. وقال إن استراتيجية الشركة القائمة على جذب المزيد من العملاء تعتمد في كل عناصرها على الابتكار والريادة ودراسة السوق بشكل متكامل ومتوازن ووفق خطط طويلة المدى.

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