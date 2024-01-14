Monday, 15 January 2024 09:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


7 8 ملايين دينار أرباح البترولية المشتركة في 2023

1/14/2024 9:19:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة المجموعة البترولية المستقلة عن اعتماد مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد أمس، لنتائج البيانات المالية السنوية المدققة من قبل المدقق الخارجي والمنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث تشير النتائج لتحقيق الشركة صافي ربح بلغ 7.82 ملايين دينار، بربحية للسهم بلغت 43.24 فلسا للسهم الواحد، مقارنة مع أرباح عام 2022 البالغة 7.65 ملايين دينار، أي ما يعادل 42.35 فلسا للسهم الواحد.

وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 30 فلسا لكل سهم)، بمبلغ إجمالي قدره 5.42 ملايين دينار، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدين في سجلات الشركة، حسب الإجراءات المؤسسية لهيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت.

MENAFN14012024000130011022ID1107719946

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث