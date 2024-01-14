7 8 ملايين دينار أرباح البترولية المشتركة في 2023

MENAFN - Al-Anbaa) أعلنت شركة المجموعة البترولية المستقلة عن اعتماد مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد أمس، لنتائج البيانات المالية السنوية المدققة من قبل المدقق الخارجي والمنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث تشير النتائج لتحقيق الشركة صافي ربح بلغ 7.82 ملايين دينار، بربحية للسهم بلغت 43.24 فلسا للسهم الواحد، مقارنة مع أرباح عام 2022 البالغة 7.65 ملايين دينار، أي ما يعادل 42.35 فلسا للسهم الواحد.

وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 30 فلسا لكل سهم)، بمبلغ إجمالي قدره 5.42 ملايين دينار، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدين في سجلات الشركة، حسب الإجراءات المؤسسية لهيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت.