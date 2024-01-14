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وفرة للاستثمار مدير إصدار مشارك لصكوك بيتك بقيمة مليار دولار

1/14/2024 9:19:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة وفرة للاستثمار الدولي عن قيامها بدور مدير مشارك لصكوك أولية غير مضمونة لصالح بيت التمويل الكويتي (بيتك) بقيمة مليار دولار، وبعائد 5.011% سنويا يستحق كل نصف سنة تحت مظلة برنامج الصكوك وسيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية.
وقالت «وفرة» في بيان صحافي، إن الصكوك الصادرة تعتبر أول إصدار صكوك دولي من الكويت لعام 2024 ومن أكبر إصدارات الصكوك الأولية غير المضمونة من الكويت وأول إصدار للبنك تحت مظلة برنامج الصكوك الذي تم إنشاؤه في عام 2023.
وذكرت الشركة أنه رغم تقلبات الأسواق العالمية منذ بداية العام، فان عملية الإصدار شهدت طلبا استثنائيا من قبل قاعدة متنوعة من المستثمرين العالميين، حيث قارب إجمالي الطلبات 3.45 مليارات دولار (ما يعادل 3.45 أضعاف قيمة الإصدار) من عدد من المستثمرين.
وأشارت وفرة إلى أن الطلب الكبير على الإصدار ساهم في تسعير اقل نسبة ربح متوقعة للإصدار بنسبة 5.011% (وهي نسبة سندات الخزينة الأميركية لمدة 5 سنوات + 105 نقاط أساس) وهو الأقل من السعر الابتدائي البالغ 135 نقطة أساس.
وأكدت الشركة أن الإصدار حقق تنوعا عالميا من حيث المشاركة في الاكتتاب، حيث شارك مستثمرون من لشرق الأوسط وأوروبا وآسيا مع توزع الطلبات من أنواع مختلفة من المستثمرين بما فيهم مديرو الصناديق والمؤسسات الدولية والبنوك.
وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس في قطاع إدارة الأصول ورئيس إدارة الدخل الثابت في شركة وفرة للاستثمار الدولي مشعل الصالح: «تفتخر وفرة بنجاحها في إتمام ثاني عملية مشاركة للشركة كمدير إصدار مشارك لواحد من أكبر إصدارات الصكوك ومن أحد اهم المؤسسات المالية في الكويت والعالم».
أوضح الصالح انه من خلال المشاركة في إدارة هذا الإصدار تؤكد «وفرة» التزامها بالاستثمار وتطوير سوق الدخل الثابت وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية إلى دول الخليج، مشيرا إلى أن الإصدار نجح بجهود مديرو الإصدار في إنشاء سجل اكتتاب بما يقارب 3.45 مليارات دولار، دلالة على ثقة الأسواق الإقليمية والعالمية بالملاءة المالية القوية للمؤسسات الكويتية.
وأوضحت الشركة أن الإصدار يشكل أول صكوك أولية غير مضمونة تحت مظلة برنامج الصكوك العالمي الذي تم إنشاؤه في عام 2023 بإجمالي حجم 4 مليارات دولار، لافتة إلى أن الأوراق المالية حصلت على تصنيف «A» من وكالة فيتش للتصنيف وهو من التصنيفات الائتمانية العالية.
وأشارت إلى أن عوائد الإصدار ستستخدم لتنويع مصادر التمويل للبنك بالإضافة إلى أغراض البنك العامة. هذا، ويعتبر بيت التمويل الكويتي أكبر بنك في الكويت وثاني أكبر بنك إسلامي من حيث حجم الأصول في العالم، ولا يزال البنك محافظا على التصنيف الائتماني «A2» من شركة موديز لخدمات التصنيف، و«A» من شركة فيتش لخدمات التصنيف.
وذكرت أن الإصدار شاركه فيه شركة وفرة للاستثمار كمدير مشارك لكل من، بيتك كابيتال كمنسق عالمي حصري ومدير رئيسي للإصدار وشارك كل من بنك بوبيان، المؤسسة العربية المصرفية، بنك أبوظبي التجاري، الراجحي كابيتال، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك دبي الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، بنك ستاندرد تشارترد، بنك أتش أس بي سي، اس ام بي سي نيكو كابيتال والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص كمدراء للإصدار.
جدير بالذكر أن شركة وفرة للاستثمار الدولي قد استحدثت مؤخرا إدارة الدخل الثابت من ضمن قطاع إدارة الأصول، حيث تقوم الإدارة من خلال فريق الاستثمار المتخصص بإدارة المحافظ والصناديق التي تستثمر في أدوات الدخل الثابت (السندات والصكوك) المحلية والإقليمية وبجميع العملات الرئيسية.

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