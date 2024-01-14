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كي بي إم جي تعقد مؤتمرها الضريبي السنوي

1/14/2024 9:19:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن مساعي الكويت لمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، تعقد شركة كي بي إم جي في الكويت مؤتمرها الضريبي السنوي Talking Tax في 23 يناير الجاري.
وكانت الكويت قد أعلنت في 15 نوفمبر 2023 انضمامها للإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين بشأن تآكل الضريبة ونقل الأرباح، الذي يعد تجمعا دوليا يضم أكثر من 140 دولة من الأعضاء، وذلك في إطار تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة التهرب الضريبي.

وتعليقا على هذه الخطوة المهمة، قال زبير باتل، رئيس قسم الضرائب في شركة كي بي إم جي في الكويت: ننظر لهذا الإجراء على أنه تحول إيجابي لتحقيق الشفافية الضريبية على المستويين المحلي والعالمي، كما أن مشاركة الكويت في تنفيذ حزمة تآكل الضريبة ونقل الأرباح المكونة من 15 إجراء ستؤدي لتعزيز تماسك قوانين الضرائب الدولية.

وعقب إعلان الكويت انضمامها للإطار الشامل، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الكويت وافقت على تبني الخيار الذي يقوم على ركيزتين أساسيتين لإجراء إصلاحات في قوانين الضرائب والتأكد من قيام الشركات متعددة الجنسيات بتسديد نصيبها العادل من الضرائب في مناطق عملها.

ويعني ذلك أن أي شركة كويتية متعددة الجنسيات، بما في ذلك المؤسسات الحكومية، التي تعمل خارج الكويت ولديها إيرادات سنوية تزيد على 750 مليون يورو (حوالي 245 مليون دينار كويتي) ستخضع لضريبة بنسبة 15% على أرباحها. ومن المتوقع أن يتم التنفيذ ابتداء من عام 2025 فصاعدا.

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