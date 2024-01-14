الخليج للاستثمار الإسلامي تستحوذ على حصة كبيرة في العبير الطبية السعودية



الصفقة تفتح الباب أمام توسيع خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والسكان في 6 مدن سعودية مختلفة شبكة الرعاية الصحية لشركة العبير الطبية مكونة من مستشفيات وعيادات وصيدليات ومراكز بصريات

وقعت شركة الخليج للاستثمار الإسلامي اتفاقية للاستحواذ على حصة ملكية كبيرة في شركة العبير الطبية (Abeer)، وهي أكبر شركة مقدمة لخدمات الرعاية الصحية ميسورة التكلفة في المملكة العربية السعودية في صفقة تقدر قيمتها بمبلغ 600 مليون ريال سعودي، وأعلنت شركة الخليج للاستثمار الإسلامي، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الاستثمار البديل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتدير أصولا بقيمة 4 مليارات دولار أميركي، عن اختيار شركة العبير شريكا رئيسيا لتوسيع أصول الرعاية الصحية لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي في المملكة والتي تقدر حاليا بنحو 1.6 مليار ريال سعودي وتضم حصة الأغلبية في عيادات المسواك لطب الأسنان، وهي أكبر شبكة عيادات أسنان وأمراض جلدية في المملكة. وتسعى شركة الخليج للاستثمار الإسلامي، من خلال شراكتها مع شركة العبير، إلى زيادة عدد المستشفيات والعيادات التابعة لها في المملكة، وإطلاق علامات تجارية جديدة لتوسيع نطاق شركة العبير وخدمات الرعاية الصحية المقدمة لسكان المملكة وزوارها.وفي مطلع تعقيبه على هذه الصفقة، صرح محمد الحسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي (GII)، قائلا: سعداء بزيادة محفظتنا من خدمات الرعاية الصحية في المملكة، وذلك في إطار استراتيجية الشركة الأوسع للتوسع في المملكة. وبفضل شراكتنا، ستتمكن شركة العبير من تحقيق طموحها في الوصول إلى المزيد من المدن والقطاعات في المملكة، وذلك بقيادة مؤسسها محمد ألونجال وفريقه المخلص من 2000 موظف.وأضاف محمد ألونجال، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة العبير، قائلا: يفتح استثمار شركة الخليج للاستثمار الإسلامي آفاقا جديدة أمام شركة العبير لتوسيع شبكة الرعاية الطبية الخاصة بها والمكونة من 14 مركزا طبيا ومستشفيين عامين بالإضافة إلى عياداتها، وذلك من خلال القيام بعدد من عمليات الاستحواذ ذات النمو الطبيعي والاستثمار في مرافق الرعاية الصحية الجديدة. ويعد هذا الاستثمار خطوة مهمة في رحلة شركة العبير لتعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية. وستواصل شركة العبير التزامها بتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة، وذلك على خلفية احتفالها بالذكرى الخمسة والعشرين لتأسيسها هذا العام. من جانبه، علق بانكاج جوبتا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي (GII): تتمتع شركة العبير بإمكانات نمو قوية من خلال مجموعة متنوعة من قنوات الرعاية الصحية، ما يجعلها وجهة جذابة للاستثمار لمستثمري شركة الخليج للاستثمار الإسلامي. وتستهدف خطط التطوير التي وضعتها شركة الخليج للاستثمار الإسلامي مضاعفة إيرادات شركة العبير وأرباحها الضخمة على مدار السنوات الخمس القادمة، ما سيؤدي إلى توسيع الخدمات الطبية المتاحة في أنحاء المملكة وتقديم عائد جذاب لمستثمرينا.