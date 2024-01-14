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65%من رخص التعدين لمواد البناء - جريدة الوطن السعودية

1/14/2024 9:13:15 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 2341 رخصة تعدينية جديدة حتى نهاية شهر نوفمبر 2023، من بينها 1513 رخصة محاجر مواد بناء، تمثل ما نسبته 65% من الرخص التعدينية، وذلك وفق تقرير صادر عن الوزارة.
وأوضح التقرير أن عدد رخص الاستكشاف بلغت 586 رخصة، وعدد رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة السارية بلغت 186 رخصة، ورخص الاستطلاع بلغت 33 رخصة، و23 رخصة فائض خامات معدنية.
وأفاد التقرير أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ580 رخصة، تلتها المنطقة الشرقية 398 رخصة، منطقة مكة المكرمة 393 رخصة، تلها المدينة المنورة 241 رخصة، منطقة عسير 177 رخصة، منطقة تبوك 134 رخصة، منطقة القصيم 70 رخصة، منطقة جازان 70 رخصة، منطقة حائل 55، منطقة نجران 58 رخصة، رخصة منطقة الحدود الشمالية 27 رخصة، منطقة الجوف 25 رخصة.
أنواع الرخص
وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 عاما، ورخصة محاجر مواد البناء المخصصة لفئة المعادن (ج)، التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة ((فائض الخامات المعدنية في مواقع المشروعات أو الأراضي ذات الملكية الخاصة)).
والزم نظام الاستثمار التعديني كل طالب رخصة تعدين أو رخصة منجم صغير أو رخصة الأغراض العامة أن يضمن في طلبه دراسـة الأثر البيئي والاجتماعي، وخطة إعادة تأهيل الموقع والإغلاق وفق ما تحدده اللوائح، ويلتزم بموجبها باتخاذ جميع الوسائل والاحتياطات اللازمة للحفاظ على مصادر المياه والبيئة والحياة الفطرية وحمايتها من أي مخلفات خطرة، أو أي ضرر بيئي آخر وفق ما تحدده اللوائح
ويكون اعتماد دراسـة الأثر البيئي من الجهة المختصة نظاما عن البيئة في المملكة خلال 60 يومًا من تسليم الدراسة وللوزير زيادة المدة لبعض الأنشطة التعدينية.
:
- الرخص التعدينية 2341.
- رخصة محاجر بناء 1513.
- رخص الاستكشاف 586.
- رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة 186.
- رخص الاستطلاع 33.
- رخصة فائض خامات معدنية 23.
المناطق
- الرياض 580.
- المنطقة الشرقية 398.
- مكة المكرمة 393.
- المدينة المنورة 241.
- منطقة عسير177.
- منطقة تبوك 134.
- منطقة القصيم 70.
- منطقة جازان 70.
- منطقة حائل 55.
- منطقة نجران 58.
- منطقة الحدود الشمالية 27.
- منطقة الجوف 25.

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