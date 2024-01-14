الآلاف في باكستان يتضامنون مع فلسطين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تضامن الآلاف في مدينة كراتشي الباكستانية، الأحد، مع فلسطين تزامنا مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ100.
جاء ذلك في مسيرة نظمها حزب الجماعة الإسلامية، في منطقة "شاري فيصل" بكراتشي (جنوب).
وحمل المشاركون في المسيرة الأعلام والكوفية الفلسطينيتين، مطلقين هتافات منددة بالولايات المتحدة و"إسرائيل".
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