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الآلاف في باكستان يتضامنون مع فلسطين

1/14/2024 8:15:50 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تضامن الآلاف في مدينة كراتشي الباكستانية، الأحد، مع فلسطين تزامنا مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ100.
جاء ذلك في مسيرة نظمها حزب الجماعة الإسلامية، في منطقة "شاري فيصل" بكراتشي (جنوب).
وحمل المشاركون في المسيرة الأعلام والكوفية الفلسطينيتين، مطلقين هتافات منددة بالولايات المتحدة و"إسرائيل".

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