النمسا.. شوارع فيينا تشهد مسيرة بالسيارات داعمة لفلسطين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شهدت العاصمة النمساوية ، الأحد، مسيرة بالسيارات داعمة لفلسطين تزامنا مع دخول الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ100.
وتوجه المتظاهرون بسياراتهم من نقاط مختلفة في فيينا، باتجاه ميدان الأبطال، حيث مروا بالعديد من شوارع المدينة.
وعلق المتظاهرون على سياراتهم أعلام فلسطين، وتركيا وجنوب إفريقيا، إلى جانب صور ولافتات تسلط الضوء على المجازر التي تشهدها غزة.
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