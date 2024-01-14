Monday, 15 January 2024 09:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النمسا.. شوارع فيينا تشهد مسيرة بالسيارات داعمة لفلسطين

1/14/2024 8:15:50 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شهدت العاصمة النمساوية ، الأحد، مسيرة بالسيارات داعمة لفلسطين تزامنا مع دخول الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ100.
وتوجه المتظاهرون بسياراتهم من نقاط مختلفة في فيينا، باتجاه ميدان الأبطال، حيث مروا بالعديد من شوارع المدينة.
وعلق المتظاهرون على سياراتهم أعلام فلسطين، وتركيا وجنوب إفريقيا، إلى جانب صور ولافتات تسلط الضوء على المجازر التي تشهدها غزة.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN14012024000208011052ID1107719876

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث