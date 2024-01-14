لقاء يجمع تجار جرش لبحث آليات تنظيم السوق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث لقاء عقد اليوم في قاعة غرفة التجارة بمحافظة جرش مع البلدية والتجار وأصحاب المحال التجارية لتنظيم السوق وكيفية إصدار وتجديد رخص المهن إلكترونيا من البلدية.



وقال رئيس غرفة التجارة الدكتور علي الدندن، إن إدارة الغرفة تسعى لفتح قنوات حوار مع مختلف الجهات لحل القضايا التي تمس مصلحة التجار، لافتا إلى أن مشروعها الاستثماري بمجمع تجاري جديد بجانب متنزه البلدية سيحقق إمكانية تعزيز الخدمات المقدمة للتجار.



وأكد رئيس البلدية أحمد هاشم العتوم، أن البلدية ستدرس إعفاء التجار من رسوم اللوحات الإعلانية و الآرمات لمدة زمنية تحدد لاحقا وبشروط تتناسب مع مشروع توحيد القارمات بمقترح تقدم به عدد من التجار .

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