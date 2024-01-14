Monday, 15 January 2024 09:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لقاء يجمع تجار جرش لبحث آليات تنظيم السوق

1/14/2024 8:15:50 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث لقاء عقد اليوم في قاعة غرفة التجارة بمحافظة جرش مع البلدية والتجار وأصحاب المحال التجارية لتنظيم السوق وكيفية إصدار وتجديد رخص المهن إلكترونيا من البلدية.


وقال رئيس غرفة التجارة الدكتور علي الدندن، إن إدارة الغرفة تسعى لفتح قنوات حوار مع مختلف الجهات لحل القضايا التي تمس مصلحة التجار، لافتا إلى أن مشروعها الاستثماري بمجمع تجاري جديد بجانب متنزه البلدية سيحقق إمكانية تعزيز الخدمات المقدمة للتجار.


وأكد رئيس البلدية أحمد هاشم العتوم، أن البلدية ستدرس إعفاء التجار من رسوم اللوحات الإعلانية و الآرمات لمدة زمنية تحدد لاحقا وبشروط تتناسب مع مشروع توحيد القارمات بمقترح تقدم به عدد من التجار .

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN14012024000208011052ID1107719875

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث