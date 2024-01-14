جيش الاحتلال: قصفنا 30 ألف موقع بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف 30 ألف موقع في غزة خلال 100 يوم من حربه المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على القطاع.
كما قال إنه جنّد خلال ذات الفترة 295 ألف جندي وضابط من صفوف الاحتياط، وأنه أجلى 970 عسكريا بواسطة المروحيات، ونحو 1700 بواسطة سيارات الإسعاف، ممن جُرحوا خلال المعارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية.
وأضاف أنه اعتقل 2300 فلسطينيا من القطاع، بعضهم شارك في هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مدن وبلدات غلاف غزة.
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