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جيش الاحتلال: قصفنا 30 ألف موقع بغزة

1/14/2024 8:15:50 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف 30 ألف موقع في غزة خلال 100 يوم من حربه المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على القطاع.
كما قال إنه جنّد خلال ذات الفترة 295 ألف جندي وضابط من صفوف الاحتياط، وأنه أجلى 970 عسكريا بواسطة المروحيات، ونحو 1700 بواسطة سيارات الإسعاف، ممن جُرحوا خلال المعارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية.
وأضاف أنه اعتقل 2300 فلسطينيا من القطاع، بعضهم شارك في هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مدن وبلدات غلاف غزة.

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