استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال شمال البيرة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد مواطنان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة وسط الضفة الغربية.
وزعم جيش الاحتلال بأن الشهيدين ألقيا قنبلة على الحاجز العسكري شمال البيرة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم، إن الطفل سليمان محمد سليمان كنعان (17 عاما)، وصل شهيدا إلى المستشفى الاستشاري العربي جراء إصابته بالرصاص الحي في القلب عند المدخل الشمالي للبيرة فيما لم تعرف بعد هوية الشهيد الآخر.
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