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بايدن يزعم انسحاب حماس من اتفاق إطلاق سراح المحتجزين

1/14/2024 8:15:49 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - زعم الرئيس الامريكي جو بايدن، أن حماس انسحبت من اتفاق إطلاق سراح المحتجزين بعد أسبوع فقط، قائلا: "من المؤسف أن حماس انسحبت من اتفاق إطلاق سراح المحتجزين بعد أسبوع فقط لكننا وشركاءنا لم نتوقف".

وأعلن بايدن مساء الأحد التوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف القتال في غزة لمدة 7 أيام وإطلاق سراح 105 من المحتجزين.

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