بايدن يزعم انسحاب حماس من اتفاق إطلاق سراح المحتجزين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - زعم الرئيس الامريكي جو بايدن، أن حماس انسحبت من اتفاق إطلاق سراح المحتجزين بعد أسبوع فقط، قائلا: "من المؤسف أن حماس انسحبت من اتفاق إطلاق سراح المحتجزين بعد أسبوع فقط لكننا وشركاءنا لم نتوقف".
وأعلن بايدن مساء الأحد التوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف القتال في غزة لمدة 7 أيام وإطلاق سراح 105 من المحتجزين.
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