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صَوْت الذِّكْرِيَاتْ

1/14/2024 8:01:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

مَا كِسَاكْ إلاَّ شِعَاعْ الشَّمْس يَا الْغِصْن الطِّرُوْب

وْ مَا فِرِحْت إلاَّ وْ رَدّ اللَّيْل صَوْت وْذِكْرِيَاتْ

لَوْ تِسَاوِرْك الْوِجِيْه الْعَابِسِهْ مِنْ كِلّ صَوْب

لا تِخَيِّبْك الظِّنُوْن اللَّى تِعَلِّمْك الثِّبَاتْ

يَا حَبِيْبِيْ لا تِوَرِّيْنِيْ تِبِلاَّدْ الْقِلُوْب

وِانْت غَيْثٍ تِحْيِيْ أمْوَاتْ الْمِشَاعِرْ وِالنِّبَاتْ

كَيْف أتُوْبِكْ وِانْت مِنْ يَخْطِيْ وْنَظْرَاتِهْ تِتُوْب..؟!

كِيْف أسَافِرْ وِانْت وَجْهِكْ سِعْد عَيْن وْ مِغْرِيَاتْ

هَاتِنِيْ مِنْ ضَيْعَةْ الأيَّامْ يَا الظَّبْي اللِّعُوْب

لَيْه مَا تَرْمِيْ تِفَاصِيْلِكْ مِنْ الأرْبَعْ جِهَاتْ..؟!

وْوَاللّه إنْ عَيْنِيْ تِشُوْفِكْ كِلّ مَا نَسْنَسْ هِبُوْب

وْ وَاللّه إنْ بَاقِيْ أحِبِّكْ وَحْدَهَا رَاحَتْ وْجَاتْ

وْ وَاللّه إنْ مَانِيْ مَعِكْ غَالِبْ وْ لا جِيْت مْغَلُوْب

إنْت قَسْمِيْ وِانْقِسَامِيْ وِالْعَطَا وِالْمِعْطِيَاتْ

سَامَحْ اللّه كِلّ خِطْوَهْ فِيْ مِتَاهَاتْ الدِّرُوْب

يَوْم مَا تِسْمَحْ ظِرُوْف وْيَوْم مَا تِجْمَعْ شِتَاتْ

مَا عَرَفْت أرْضِيْك سَامِحْنِيْ عَلَى كِثْر الذِّنُوْب

إنْتَهَزْت أوْجَاعِكْ اللَّى بَيْن لَيْه وْ جَلْد ذَاتْ

الثِّقُوْب اللَّى تِبِثّ النُّوْر مَازَالَتْ ثِقُوْب

وِالْكَلامْ اللَّى قِلِيْلِهْ دَلّ عَرَّاهْ السِّكَاتْ

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