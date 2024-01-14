مَـشْهَدْ وِدَاعْ

آتِسَاقَى شَرْهَةْ الأيَّامْ وَآمِدّ إعْتِذَارِيْ

كِلِّمَا جَفّ الْكَلامْ إحْتِجْت لِلرُّوْح الْقِدِيْمِهْ

آهْ يَا مِلْح السِّنِيْن إنْ ضَاعْ فِيْ ضِحْكَتْك ثَارِيْ

الْحِقَايِقْ مِدْلِهِمَّةْ شَوْر وِالْفَرْقَى مِقِيْمِهْ

جِيْتِنِيْ مَا كَنِّكْ إلاَّ مِنْ حِقُوْق الْغَيْم سَارِيْ

وِاسْتِعِضْت عَنْ الْقِصُوْر الشَّامِخه فِيْ ظِلّ خَيْمِهْ

مَا جَهَلْت إحْسَاسِكْ الْمِرْتَابْ لا زَلّ إخْتِيَارِيْ

مَرَّتْ فْصُوْل السِّنِهْ وِالنَّارْ تَاكِلْ مِنْ هِشِيْمِهْ

يَا حَبِيْبِيْ وِانْت عَارِفْ قَدْرِيْ وْخَابِرْ وِقَارِيْ

لا تِحِدّ اللَّى زَرَعْ لِكْ وَرْد وِاسْتَسْقَاكْ غَيْمِهْ

فَاتِحٍ لِكْ كِلِّمَا هَبّ الْهِوَا الْغَرْبِيْ زِرَارِيْ

وَاللّه إنِّيْ لَوْ مَعَهْ عِطْرِكْ تَعَلَّقْت بْنِسِيْمِهْ

السِّمَا مَشْهَدْ وِدَاعْ وْ رِيْبَةْ شْعُوْرِكْ غَدَارِيْ

وْ رَغْم هذَا خَازِنٍ لِـــ(عْيُوْنِكْ الثِّنْتَيْن) قِيْمِهْ

كَيْف أحِبِّكْ وِانْت مِسْتَسْهِلْ غِيَابِيْ وِانْتِظَارِيْ

كَيْف أعَافِكْ..؟! وِالْهِوَى غَلاَّبْ وِعْيُوْنِكْ غِنِيْمِهْ

طَلّ صِبْحِكْ نُوْق بَدْوٍ خَيِّطَتْ ثَوْب الصَّحَارِيْ

وْ جِيْت أدِفّ الْخَوْف وَ آذِبّ لْمِسَاعِيْك الْخِرِيْمِهْ

لا تْحَاوِلْ.. وِالْحَبَايِبْ غَافِلِهْ وِالشَّكّ طَارِيْ

الْمَحَبّهْ مَا لْهَا تَالِيْ... وْشَرْهَتْهَا ظِلِيْمِهْ

أعْرِفْ الرَّايْ الْعَقِيْم وْ لا تَخَيَّرْتِكْ مِسَارِيْ

اللِّيَالِيْ لَوْ نِعَرْف (ظْنُوْنَهَا) تِبْقَى عِقِيْمِهْ

وِانْت وَحْدِكْ تِسْتِفِزّ الصَّمْت وِتْرِدّ الطِّوَارِيْ

مَا قِدَرْت آلِدّ لِكْ تَقْدِيْر.. وِالاَّ اصِدّ شِيْمِهْ

نَجْمِةٍ مَرَّتْ تَهَادَى بَيْن شَكِّيْ وِاقْتِدَارِيْ

إسْتِبَاحَتْ كِلّ شَيّ (وْ كِلّ طَقَّهْ بِتْعَلِيْمِهْ)

جِعْلِنِيْ لا ضَاعَتْ أحْلامِيْ وْسَيَّرْتِكْ قَرَارِيْ

مَا تِخَيِّبْ هَقْوَةْ عْيُوْنٍ بَعَدْ فَقْدِكْ: يِتِيْمِهْ

وْ لا تَنَشَّدْ عَنْ هِزَايِمْ وَقْفِتِيْ وِ الاَّ انْتِصَارِيْ

الْجِرُوْح اللَّى عَلَى خِبْرِكْ عَلَى خِبْرِكْ قِدِيْمِهْ

هَاتْ لِيْ عِمْر انْتِظَارَاتِيْ وْشِعْرِيْ وِاعْتِبَارِيْ

وِالْحَقِيْقِهْ لَوْ عِوَاقِبْهَا عَلَى رُوْحِيْ وِخِيْمِهْ

كِلّ دَرْبٍ مَا يِجِيْب عْيُوْنِكْ النِّجْل إضْطِرَارِيْ

والدِّرُوْب اللَّى تِجِيْبِكْ يَا اخِرْ أحْبَابِيْ كِرِيْمِهْ

كَمْ مِضَى لِيْ بَيْن أدَارِيْ جَرْحِكْ الأوَّلْ.. وَادَارِيْ

قَلْب إنْ ضَاعْ الْكَلامْ إشْتَدّ لِكْ: شِعْر.. وْ عِزِيْمِهْ

مَا عَلَيّ مْن الْجِفَافْ إنْ طَالَتْ يْدَيْنِهْ دِيَارِيْ

وَيْن مَا لَدَّيْت أشُوْفِكْ نَوْض بَرْق وْ وَبِلْ غَيْمِهْ