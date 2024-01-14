ابْتِسَامَةْ الزِّمَانْ

خِلٍ أحِبِّهْ فِيْه هَايِمْ وْمَفْتُوْن

لا وَاللّه إلاَّ مَيِّتٍ فِيْ غَرَامه

مَا حَدْ سِوَى قَلْبه عَلَى قَلْبِيْ يْمُوْن

وْ لا حَدْ بِهَالدِّنْيَا يْسَاوِيْ مِقَامه

لا اقْبَلْ عَلَيّ.. أقْبَلْت لِهْ قَلْب وِعْيُوْن

أشِلّ هَمّهْ وَاحْتِفِيْ بِاهْتِمَامه

وِانْ صَدّ عَنِّيْ صَدَّتْ النَّاسْ وِالْكَوْن

كَنِّهْ مْخَاصِمْنِيْ بْسِبَّةْ خِصَامه

إنْ جَا تِجِيْ الدِّنْيَا عَلَى مَا يِقُوْلُوْن

غِرٍ عَلَى ثَغْر الزِّمَانْ إبْتِسَامه

وِانْ غَابْ لا عَاقِلْ وْلانِيْ بْمَجْنُوْن

أسْمَعْ مِنْ يْسُوْلِفْ وْ لا افْهَمْ كَلامه..!

هذَا حَبِيْبِيْ لاجْلِهْ الْعِمِرْ مَرْهُوْن

لَوْ بَسّ سَلَّمْ.. رَدّ رُوْحِيْ سَلامه

غَلاهْ يِكْبَرْ فِيْ فْوَادِيْ وْ لا يْهُوْن

وْ لا حِسَبْت حْسَابْ لاَهْل الْمَلامه