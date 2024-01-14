وِصِيَّةْ الصَّمْت

مِنْ يَجْبِرْ الْخَاطِرْ الْمَكْسُوْر يَا غَايِبِيْن..؟

اللَّى تِهَقْوِيْه فِيْ رَجْعَتْكُمْ الأُمْنِيَاتْ

مِنْ رَاجَعْ الذِّكْرِيَاتْ.. إسْتَذْكَرْ الرَّاحِلِيْن

وْ هذَا هُوْ الْجَانِبْ السَيِّءْ مِنْ الذِّكْرِيَاتْ

الْفَقْد لِهْ وَجْعِةٍ تِسْتَأْسِرْ الْمِسْتِحِيْن

اللَّى مِنْ الْحِزِنْ مَا تَسْعِفْهُمْ الْمِفْرَدَاتْ

كِنْت أحْسِبْ إنِّيْ قِوِيْ.. لَيْن ابْتَلانِيْ الْحَنِيْن

اللَّى مَا خَلاَّنِيْ أسْلَى وَاهْتِنِيْ بِالْحَيَاةْ

يَوْمِيَّاً أجَاهِدِهْ يَا مَرَّهْ.. أوْ مَرِّتَيْن

إلَيْن رَاحَتْ جِمِيْع مْحَاوَلاتِيْ شِتَاتْ

وْذَخَرْت لِيْ لِلظِّرُوْف الْمِقْبِلِهْ دَمْعِتَيْن

وْهَلَّيْتَهَا كِلَّهَا ذَا اللَّيْل قَبْل الْمِبَاتْ

وِدِّيْ أفَضْفِضْ.. لَكَنْ شِيْبَانِنَا الأوَّلِيْن

وَصَّوْا عَلَى الصَّمْت وَ آنَا مِلْتِزِمْ بِالْوِصَاةْ

عَزّ اللّه إنِّيْ عَلَى نَفْسِيْ كِسِيْر وْحِزِيْن

مَا كِنْت هَاقِيْ بْهَا تِنْسَاقْ لِلْمِغْرِيَاتْ..!

وِاللَّيْل هذَا مِوَارِيِّهْ عَلَى الْعَاشِقِيْن

خَذَا مِنْ اللَّيْلِهْ اللَّى ضِعْت فِيْهَا سِمَاتْ

يَا سَامِرْ اللَّيْل بَلِّغْ مَعْشَرْ السَّامِرِيْن

لا تَامِنْ اللَّيْل.. لَوْ تَامِنْ عِيُوْن الْبَنَاتْ..!