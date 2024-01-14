Monday, 15 January 2024 09:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وِصِيَّةْ الصَّمْت

1/14/2024 8:01:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

مِنْ يَجْبِرْ الْخَاطِرْ الْمَكْسُوْر يَا غَايِبِيْن..؟

اللَّى تِهَقْوِيْه فِيْ رَجْعَتْكُمْ الأُمْنِيَاتْ

مِنْ رَاجَعْ الذِّكْرِيَاتْ.. إسْتَذْكَرْ الرَّاحِلِيْن

وْ هذَا هُوْ الْجَانِبْ السَيِّءْ مِنْ الذِّكْرِيَاتْ

الْفَقْد لِهْ وَجْعِةٍ تِسْتَأْسِرْ الْمِسْتِحِيْن

اللَّى مِنْ الْحِزِنْ مَا تَسْعِفْهُمْ الْمِفْرَدَاتْ

كِنْت أحْسِبْ إنِّيْ قِوِيْ.. لَيْن ابْتَلانِيْ الْحَنِيْن

اللَّى مَا خَلاَّنِيْ أسْلَى وَاهْتِنِيْ بِالْحَيَاةْ

يَوْمِيَّاً أجَاهِدِهْ يَا مَرَّهْ.. أوْ مَرِّتَيْن

إلَيْن رَاحَتْ جِمِيْع مْحَاوَلاتِيْ شِتَاتْ

وْذَخَرْت لِيْ لِلظِّرُوْف الْمِقْبِلِهْ دَمْعِتَيْن

وْهَلَّيْتَهَا كِلَّهَا ذَا اللَّيْل قَبْل الْمِبَاتْ

وِدِّيْ أفَضْفِضْ.. لَكَنْ شِيْبَانِنَا الأوَّلِيْن

وَصَّوْا عَلَى الصَّمْت وَ آنَا مِلْتِزِمْ بِالْوِصَاةْ

عَزّ اللّه إنِّيْ عَلَى نَفْسِيْ كِسِيْر وْحِزِيْن

مَا كِنْت هَاقِيْ بْهَا تِنْسَاقْ لِلْمِغْرِيَاتْ..!

وِاللَّيْل هذَا مِوَارِيِّهْ عَلَى الْعَاشِقِيْن

خَذَا مِنْ اللَّيْلِهْ اللَّى ضِعْت فِيْهَا سِمَاتْ

يَا سَامِرْ اللَّيْل بَلِّغْ مَعْشَرْ السَّامِرِيْن

لا تَامِنْ اللَّيْل.. لَوْ تَامِنْ عِيُوْن الْبَنَاتْ..!

MENAFN14012024000110011019ID1107719842

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث