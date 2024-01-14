صورة قزحية العين.. بصمة فنية شخصية للذكرى

في مارس 2023، تحدثنا عن المصور النمساوي ((ماركوس هوفستاتر)) صاحب التجربة الجديدة في التصوير المقرب للعيون، والذي عمل على تطوير مخزونه المعرفي في تصوير قزحية العين بالاستعانة بكتاب للمصور ((غيرهارد زيمرت)) بعنوان ((Mikrofotografie)). أعمال ((هوفستاتر)) بدت كأنها فوهات براكين عتيقة أو لجبال ووديان وشواطئ أو لتضاريس في أقاصي الأرض، لكنها بكل بساطة هي التضاريس المختبئة في أعيننا والظاهرة من خلال التصوير فائق التقريب.

في العاصمة السعودية الرياض، تحول هذا المفهوم للتناول الجماهيري، حيث نجح فريق عمل سعودي ونرويجي في جذب زوار موسم الرياض إلى متجرهم الخاص الواقع في منطقة بوليفارد وورلد، إحدى المناطق الترفيهية بموسم الرياض 2023، حيث يقدم متجر ((FINOX)) أعمالاً فنية من خلال تصوير عيون الزوار بطريقة إبداعية عبر استخدام تقنيات خاصة تقوم بتحويلها لأعمال فنية فائقة الروعة.

فكرة المتجر تتمثل بإمكانية الأجهزة من تصوير قزحية العين التي تعد بصمة وراثية لكل شخص، حيث تحتوي على أنماط فريدة من الخطوط والنقاط والتشكيلات بألوان بديعة، لتصوير عين الزائر وطباعتها على أساور وقلائد ولوحات جدارية، حيث تتجلى الألوان في بصمة العين بأشكال متنوعة وألوان تشمل اللون الأزرق العميق والأخضر الزمردي والبني الدافئ، إضافة إلى إمكانية توصيلها لمنازل العملاء. ويستخدم المتجر أفضل التقنيات ذات الدقة العالية لتصوير التفاصيل بوضوح فائق، إلى جانب الاعتماد على تقنيات أخرى لمعالجة الصور بهدف تحسينها وإعطائها مظهراً احترافياً لتكون أعمالاً فنية مميزة للذكرى والاقتناء.

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كلما تعمقنا في خصائص الصورة.. زاد عالمنا جمالاً ومتعة