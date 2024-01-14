أشياء من الماضي

خِلِّيْ جِفَانِيْ دُوْن سِبِّهْ

وْ لا عْرِفْت أنَا وِشْ بِهْ بَارَاضِيْه

يَوْم الْهِوَى كِلٍ لَعَبْ بِهْ

أنَا شَرَاتْ الصُّوْف بَاطْوِيْه