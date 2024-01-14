«متحف آرتي» العالمي للفن الغامر يحط الرحال في دبي مول

ينتظر محبو الفن الرقمي، الشهر المقبل، افتتاح ((متحف آرتي)) للفن الغامر في دبي مول، وهو أحد أشهر تجارب الفن الرقمي في أنحاء العالم، وفق موقع ((بلولوب)) البريطاني.

قامت بتصميمه شركة تصميم الإعلام الرقمي العالمية ((ديستريكت))، المعروفة بإبداعاتها الفنية العامة التي لاقت شهرة واسعة بتقديمها رؤى للطبيعة الخام على شاشات ضمن مناظر حضرية، مثل ((ذا وايف)) عام 2020 في سيول، و((الشلال)) في نيويورك 2021، واللتين تم انشاؤهما بالاعتماد على تقنيات الإسقاط التي تخلق وهم العمق والأبعاد الثلاثية، في استكشاف مذهل لجوهر الطبيعة.

ووفق مجلة ((واتس أون)) يشكل المتحف الذي يقام في الطابق الثاني من دبي مول بجوار غاليري لافاييت، تجربة فنية فريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيقدم العرض الافتتاحي له بعنوان ((الطبيعة الدائمة)) قطعة من فن الإعلام يجري بث الحياة فيها من خلال دمج أحدث تقنيات الوسائط الرقمية والإبداع البصري لإظهار حيوية الطبيعة غير المقيدة بالزمان والمكان، حيث سيجري الاستفادة أيضاً من الضوء والصوت والعطور.

اختيار

وتشير نائبة رئيس شركة دسكريت، والمديرة الإبداعية لمتحف آرتي، جين لي، في مقابلة مع ((بلولوب)) إلى أن الهدف من وراء تطوير ((متحف آرتي)) بشكل عام ((جعل المزيد من الناس يجربون الفن ويتفاعلون معه))، وقد تم اختيار الطبيعة كموضوع لأنها شيء عالمي يمكن أن يستمتع به الجميع دون الحاجة إلى أي معرفة مسبقة بالفن.

وترى جين ((أن الكثير من التعاطف والتقدير الذي تلهمه أعمال الشركة الفنية يرجع إلى وجود عنصر من الواقعية المفرطة))، لافتة إلى وجود سريالية في جميع أعمال المتحف ترفعها بعيداً عن الواقع.

فهناك معارض الزهور والشلالات والشواطئ والغابات، ولكن على عكس التجربة الفعلية، عند الدخول في تلك المساحات التي تم إنشاؤها، فإن العناصر الطبيعة المصورة لا تتأثر بنا، وتقطير التجربة خالية من أي تشتيت يصاحب التجربة الواقعية هو ما يجذب الناس.

استدامة

وتوضح جين ((بأنها تختلف عن تأثيرات المؤثرات البصرية في الأفلام، حيث غالباً ما يكون تصوير المناظر الطبيعية مجرد نسخة طبق الأصل لما هو موجود بالفعل، وبدلاً من ذلك هذه اللغة الرقمية المميزة هي ما يتردد صداها لدى جمهور متحف آرتي، وتتمدد إلى شعور بالعزاء وعظمة الطبيعة في نفس الوقت)).

وتشير جين إلى أن متحف آرتي يتطرق إلى القضايا البيئية، لكن رسالة الشركة ضمنية وليست تعليمية لكي يشعر الجمهور بالارتياح بدلاً من الخوف، وقد تم تصميم التجربة الفنية لنقل الفرح مع دمج الرسائل المتعلقة بموضوع الطبيعة الدائمة، فيما البضائع المباعة في نهاية المعرض تأتي من مصادر مستدامة ومصنوعة من مواد متجددة، ويتم تعبئتها أيضا بهدف تقليل النفايات.

تقنيات

وتشمل بعض الإبداعات المعروضة في متحف آرتي فن توليدي حيث توضح جين: ((ما نقوم به هو استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التي تتفاعل مع العوامل الخارجية، مثل الطقس خارج قاعة المعرض. كما نستخدم أيضاً مفاهيم وتقنيات الفن التوليدي لجعل الزهور في مساحة العرض الخاصة بنا تتفتح وتذبل، ونقوم بصياغة محتوى يتطور بشكل جمالي ويقدم تجارب فريدة لجميع الزوار)).

وعن نجاح متحف آرتي، يشير الرئيسي التنفيذي لشركة دسكريت، شون لي، إلى أن الأمر عائد أولاً إلى الموضوع قائلاً: ((الطبيعة تتحدث إلينا جميعاً بعض النظر عن العمر أو الجنسية)). وكان العامل الثاني تأكيد الشركة أن تكون المساحة جذابة للضوء، وأن المكان مناسب لالتقاط الصور ومشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تميز محتوى الشركة بعنصر من السكون.

يذكر أنه منذ أول متحف في جزيرة جيجو في سبتمبر 2020، تم افتتاح عدد من متاحف آرتي في مدن كبرى في العالم، في كوريا الجنوبية، ومعرض مؤقت في هونغ كونغ ومتحف دائم في تشنغدو بالصين، اجتذبت حتى الآن أكثر من 6 ملايين زائر في ما يزيد قليلاً عن ثلاث سنوات، وفق موقع ((بلولوب))، مع هدف الشركة إنشاء حوالي 20 معرضاً لفن الإعلام الغامر في أنحاء العالم بحلول 2026.