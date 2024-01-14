بطولة فزاع لليولة.. اكتمال عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي

اكتمل عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي للنسخة الـ 24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ 19 من برنامج الميدان، الذي تنظمه إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك في الحلقة الرابعة من المرحلة الثانية، والتي جاءت متكافئة لأبعد الحدود، وتميزت بالتفاعل والحضور الجماهيري، مع تقديم تحديات الموروث الشعبي بين الشباب بطريقة مبتكرة وشاملة.

وحصل عبد الله سليم الكتبي من إمارة الشارقة على بطاقة التأهل الأخيرة إلى المربع الذهبي، بعد تفوقه على حمد سيف لوتاه من إمارة دبي، بفارق قليل جدًا، بلغ 10 علامات فقط، بحصول لوتاه على 45 علامة، مقابل 55 ذهبت للكتبي، لينضم في المربع الذهبي إلى جانب علي العزيزي، عبد الله الفلاحي، وسعود فولاد، في المربع الذهبي.

مهارات

انطلق المتنافسان مع عرض اليولة الذي قدما فيه فاصلاً من المهارات المميزة، وسط تفاعل كبير من الجماهير الحاضرة على المدرجات بأعداد متزايدة، مع دخول المنافسات مراحل الحسم، ومنح خليفة بن سبعين، الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة، لوتاه 25 علامة.

وفي سؤال الموروث، تمكن الكتبي من الإجابة بشكل صحيح، ليفتتح رصيده بـ 10 علامات.

أما في تحدي السباحة، الذي يقام في وقت سابق في مجمع حمدان الرياضي، تفوق الكتبي أيضًا، ليكسب 15 علامة.

وكان الترقب بعد ذلك لتحدي الرماية، حيث انطلق المتنافسان لمسافة 10 أمتار على مسرح الميدان لإصابة الأهداف بسلاح السكتون، وفيها تفوق الكتبي ليحصل على 15 علامة.

وفي عدّ القصيد، الذي يقوم بالتحكيم عليه الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، ألقى المشاركان قصيدة للشاعر سعيد بن راشد، بعنوان ((ياهل الخنانيج القوايا))، وفيها تمكّن الكتبي أيضًا من الحصول على علامتها.

وفي سباق الهجن، الذي زادت مسافته ليصبح 500 متر، وأُقيم على مضمار المرموم، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، في نفس موقع البطولة، تفوّق لوتاه ليكسب 20 علامة.

تغطية متكاملة

وعبّرت نتالي جوزيف أواديسيان مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن سعادتها بالجماهيرية الكبيرة التي يحظى بها برنامج الميدان، والذي يعتبر واحداً من أهم وأعرق برامج التراث والموروث الشعبي على مستوى المنطقة.

وبهذا الخصوص، قالت أواديسيان: لدينا أرقام ومؤشرات مميزة جدًا في ما يتعلق بمتابعة البطولة من جميع دول المنطقة، وليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمتلك هذه البطولة قاعدة جماهيرية تمتد إلى جميع دول الخليج العربي، وهو الأمر الذي لمسناه من خلال منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى متابعي جمهور الميدان، من خلال البث المباشر عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى 107.4 إف إم، حيث نسخر كل جهودنا لتكون التغطية متكاملة للحدث.

ضيف الحلقة

وحلّ الفنان عبد الله المستريح ضيفاً على الحلقة الثامنة، وقدم أغنية ((نصيب))، وهو الحاصل على جائزة العويس الثقافية عن فئة الموسيقى، والذي عبّر عن اعتزازه بألوان الفن الإماراتي الأصيلة، وما تملكه من تنوّع وعراقة.

وأشار عبد الله الكتبي إلى أن الإصرار والتدريب المستمر، هما اللذان منحاه بطاقة التأهل الأخيرة للمربع الذهبي، معتبرًاً أن المرحلة القادمة لا تحتمل الأخطاء، فجميع المتأهلين يمتلكون المهارات اللازمة للفوز باللقب، لذلك التركيز وزيادة التدريب والإعداد، سيمنحان الأفضلية لليويلة المتأهلين إلى مرحلة نصف النهائي.