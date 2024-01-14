أصالة تطرب الجمهور في «ليالي الوثبة»

أحيت الفنانة أصالة نصري، أول من أمس، حفلاً غنائياً ضخماً بحضور جماهيري كبير، بمهرجان الشيخ زايد، المقام بمنطقة الوثبة، ضمن حفلات ((ليالي الوثبة)) التي ينظمها المهرجان أسبوعياً ضمن فعالياته وأنشطته المتجددة لهذا الموسم 2024-2023، ويحييها نخبة من كبار المطربين والفنانين والنجوم العرب، في أجواء ثقافية فنية ترفيهية عالمية، تناسب مختلف الأذواق والثقافات.

وحرص الآلاف من محبي أصالة من الفئات العمرية كافة على التوافد مبكراً إلى مهرجان الشيخ زايد للاستمتاع بالفعاليات والأنشطة المقامة في ساحات وأقسام المهرجان قبل انطلاق الحفل، ومجرد فتح الأبواب حرص الجمهور على التوافد على المسرح الرئيس مبكراً للاستعداد لقضاء أمسية غنائية رائعة حيث استقبل الجمهور الفنانة أصالة بترحيب كبير للتعبير عن سعادتهم برؤيتها على المسرح والاستمتاع بأغانيها وعيش أجواء طربية مع أجمل الأغاني المفضلة لديهم.

وأعربت الفنانة أصالة نصري عن سعادتها بمشاركتها في حفلات ((ليالي الوثبة)) ولقاء جمهورها في أبوظبي، قائلة: ((كل عام وأنتم بخير، وسعيدة جداً اليوم بأن أكون أول مرة بحفلات ليالي الوثبة بمهرجان الشيخ زايد، وإن شاء الله نلتقي دائماً في المهرجان))، مشيدة بالتنظيم المتميز الذي حرص على تقديم جميع أنواع الفنون الشعبية والتراثية، ويجمع نخبة من الفنانين والموسيقيين من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم في حب الفن الأصيل.

تفاعل

وقدمت أصالة مجموعة كبيرة من أغانيها القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور ومن أبرزها ((شكراً)) و((الصورة)) و((اشتقت لك)) و((اقرب قريب))، وغيرها من الأغاني المحببة لدى الجمهور والتي منحتهم قضاء أمسية طربية أصيلة في الهواء الطلق بصحبة الأهل والأصدقاء.

وداعبت أصالة الجمهور مشكلة حالة من الحب والسعادة عبر كلماتها اللطيفة معهم والمعبرة عن حبها لهم، والغناء معهم لأبرز الأغاني ومنها ((أكتر)) و((عقوبة)) ((فوووق)) و((بنت أكابر)) ((يا مجنون)) والتي لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور في ظل الأجواء الشتوية الرائعة لدولة الإمارات. وتقام ((حفلات ليالي الوثبة)).