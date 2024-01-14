مهرجان «المرموم» يرسم خريطة تطور صناعة السينما

شهدت فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان ((المرموم: فيلم في الصحراء)) التي تنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، بهدف تعزيز المشهد السينمائي المحلي، وتوفير منصة مبتكرة قادرة على دعم صناع الأفلام وأصحاب المواهب، العديد من الفعاليات التراثية والفنية، والتي تدعم الدورة الرابعة من حملة السياحة الوطنية الداخلية ((أجمل شتاء في العالم))، إلى جانب الورش التخصصية والجلسات النقاشية التي شارك فيها نخبة من المتحدثين والمخرجين والمختصين بصناعة السينما لرسم خريطة طريق لتطور صناعة السينما والاحتراف والإبداع البصري.

وفي سياق فعاليات المهرجان، كانت مواهب صناعة السينما على موعد مع العديد من الورش الملهمة التي قدمها ألمع الخبراء والمتخصصين في اليوم الثاني للمهرجان ومنها جلسة الإخراج السينمائي التي قدمها المخرج السوري جود سعيد، وسلطت الضوء على أحدث وسائل وأنماط الإخراج وأهم التقنيات والمعايير المعاصرة المرتبطة بسوق الصناعات الإبداعية واستثمار الكوادر الشابة في هذا المجال.

وشهد اليوم الثاني من المهرجان أيضاً ورشة ((إعداد الممثل السينمائي)) قدمها خالد القيش، وحملت بين طياتها أهم الملاحظات والتوصيات الاحترافية ودروس الإبداع الفني في التقمص والتماهي مع الشخصية الدرامية بأبعادها المختلفة الاجتماعية والنفسية والجسدية وتطورها وتحولاتها ومصادر إلهامها.

مقومات احترافية

ومن جانب آخر، حظيت ورشة ((مصمم الأزياء السينمائية)) التي قدمتها كل من لينا الخطيب وفاطمة المهيري باهتمام المصممين الشباب والهواة الذين يتطلعون للعمل في هذا المجال؛ كونها تمثل إحدى ركائز نجاح العمل السينمائي ودقة الاختيار المناسب لفترة العمل وطبيعة الشخصيات المحورية وكذلك الثانوية ضمن حبكة العمل الدرامي التي تسهم في تشكيل العالم المرئي للفيلم.

وفي محور الجلسات النقاشية تحدث المخرج والمنتج عامر السالمين إلى جمهور المهرجان عن الأسس والقواعد والتطورات التي لحقت بإدارة المهرجانات السينمائية العربية والعالمية، وطبيعة السمات الأساسية وأوجه المقاربة والاختلاف إلى جانب مجموعة من التوصيات المهنية التي لا بد أن تتوافر كمقومات احترافية لبناء وتأسيس قاعدة مستدامة للمهرجانات العربية السينمائية، ودور صناع الأعمال والعاملين في القطاع في ذلك.

وفى جلسة ((الحوار السينمائي بين الثقافات))، أضاءت المخرجة السعودية عبير عبد الله، إلى جانب الممثل العماني عصام الزدجالي، على دور السينما وصناع الأفلام من مخرجين وكتاب في تقديم أعمال درامية ورواية قصص ملهمة لبناء جسور للتواصل الحقيقي بين الثقافات والمجتمعات وخاصة العربية التي تلتقي في كثير من العادات والتقاليد المتوارثة، وكذلك الهموم التي لا يمكن أن تثمر إلا في ظل الإيمان بوجود مبادئ مشتركة.

وتطرقت الجلسة إلى ضرورة بناء نموذج أخلاقي يحتذى به، مؤكدة أن التنوع الثقافي هو مفتاح بقاء صناعة السينما وتطورها في المستقبل، وركيزة للتنمية والتضامن لبناء أفق مشترك للإنسانية جمعاء.

المؤثرات الذكية

وعن دور ((الذكاء الاصطناعي في عين الفن السابع)) ناقش المخرج اللبناني فادي حداد وكل من المخرج الأردني سامر خضر والمخرج السوري جود سعيد، التطورات التقنية التي صاحبت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في صناعة الأفلام العالمية وكذلك العربية، والتي تعتمد على عنصر الإبهار، بالإضافة إلى الواقع المعاش وإنشاء تأثيرات بصرية وصوتية مذهلة وعوالم تقنيات الغرافيكس والمؤثرات البصرية التي تطرق أبواب الخيال وتعبر عن الرؤى الاستشرافية في مجال الصناعات الإبداعية ذات الصلة بالفن السابع والدراما ككل.

إبداع الحرف

وعلى صعيد الفعاليات التراثية، حظي ركن الحرف اليدوية والمتوائم مع موقع المهرجان في محمية المرموم الصحراوية باهتمام الزوار ومتابعتهم الدقيقة لتفاصيل عمل الحرفيات على إنجاز أشكال وأنماط إبداعية لفنون تتجلى بطابع الاستدامة والقيم الإنسانية من بوابة الإبداع الإنساني ولا تزال مكوناً أصيلاً للذاكرة الشعبية المحلية مثل حرفة التلي والخوص، وهو ما يتناغم مع التزامات ((دبي للثقافة)) الهادفة إلى تعزيز حضور التراث الإماراتي في مختلف الأحداث الثقافية والفنية التي تشهدها الإمارة.

جدارية المهرجان

وسعى برنامج المهرجان، إلى جانب العديد من العروض الموسيقية، إلى إضافة عناصر جمالية وإبداعية للفنون الرسم والتشكيل عبر امتداد الموقع، وكان من أهمها الجدارية بطول 8 أمتار التي رسمها الفنان عبد الله الأستاذي، والتي كونت بانوراما فنية للطبيعة البرية والحياة الفطرية لمنطقة المرموم عبر لونية متعددة مثلت الكثبان الرملية وتمازجها مع إيقاع مهرجان ((المرموم: فيلم في الصحراء)) مما يسهم في تسليط الضوء على جوهر تلك الأعمال والقائمة على بساطة الفكرة والمادة معاً، من خلال التزاوج بين الحداثة من منظور إبداعي وأصالة المضمون المحاكي للحواس البصرية وللتوازن البيئي، والذي قد يمهد الطريق لتبادل ثقافي مستدام.