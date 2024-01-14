منتخبنا إلى الدور الثاني في «آسيوية سلة الكراسي»

(MENAFN
- Al-Bayan)
تأهل منتخبنا لكرة السلّة على الكراسي المتحرّكة للدور الثاني لبطولة آسيا وأوقيانوسيا في بانكوك، بفوزه على نيوزيلندا بنتيجة 51 - 44 في المجموعة (B) الّتي يحتلّ منتخبنا وصافتها بفارق الأهداف خلف المنتخب الأفغاني المتصدّر.
ويلتقي منتخبنا غداً مع نظيره الأفغاني قبل أن يختتم دور المجموعات بلقاء منتخب السعوديّة 17 الجاري.
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