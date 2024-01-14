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منتخبنا إلى الدور الثاني في «آسيوية سلة الكراسي»

1/14/2024 8:01:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تأهل منتخبنا لكرة السلّة على الكراسي المتحرّكة للدور الثاني لبطولة آسيا وأوقيانوسيا في بانكوك، بفوزه على نيوزيلندا بنتيجة 51 - 44 في المجموعة (B) الّتي يحتلّ منتخبنا وصافتها بفارق الأهداف خلف المنتخب الأفغاني المتصدّر.

ويلتقي منتخبنا غداً مع نظيره الأفغاني قبل أن يختتم دور المجموعات بلقاء منتخب السعوديّة 17 الجاري.

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