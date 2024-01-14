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بوتافوغو البرازيلي يفاوض آلان ماركيز نجم الوحدة

1/14/2024 8:01:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يسعى نادي بوتافوغو البرازيلي للحصول على خدمات آلان ماركيز لاعب خط وسط الوحدة، (33 عاماً) مع دخوله فترة الـ 6 أشهر الأخيرة في عقده مع ((العنابي))، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة ((غلوبو سبورت)) البرازيلية، أن نادي بوتافوغو دخل في مفاوضات مع آلان، وأن النادي يفكر في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مع دفع مبلغ مالي للوحدة، وفي حالة عدم الموافقة، يرغب بوتافوغو في التعاقد مع اللاعب بصورة مجانية في الانتقالات الصيفية المقبلة.

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