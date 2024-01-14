بوتافوغو البرازيلي يفاوض آلان ماركيز نجم الوحدة

(MENAFN
- Al-Bayan)
يسعى نادي بوتافوغو البرازيلي للحصول على خدمات آلان ماركيز لاعب خط وسط الوحدة، (33 عاماً) مع دخوله فترة الـ 6 أشهر الأخيرة في عقده مع ((العنابي))، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
وذكرت صحيفة ((غلوبو سبورت)) البرازيلية، أن نادي بوتافوغو دخل في مفاوضات مع آلان، وأن النادي يفكر في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مع دفع مبلغ مالي للوحدة، وفي حالة عدم الموافقة، يرغب بوتافوغو في التعاقد مع اللاعب بصورة مجانية في الانتقالات الصيفية المقبلة.
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