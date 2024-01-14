قرعة كأس دبي الفضية للبولو اليوم

تعقد اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو 2024، مؤتمراً صحافياً اليوم بقاعة أبراج بفندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند، لإجراء مراسم قرعة بطولة كأس دبي الفضية، وشرح تفاصيلها، والمقرر إقامة مبارياتها بمجمع ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

يحضر المؤتمر محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وممثلو الفرق المشاركة، وهي الإمارات والحبتور وذئاب دبي وبنجاش.

ورسخت بطولة كأس دبي الفضية للبولو موقعها على خريطة البولو بالمنطقة، اعتماداً على المنشآت والبنية التحتية في دبي. ويجمع الحدث نخبة من اللاعبين المميزين محليا وعربياً.

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