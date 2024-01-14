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«الأبيض».. انطلاقة ثلاثية في شباك هونغ كونغ بكأس آسيا

1/14/2024 8:01:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز منتخبنا الوطني لكرة القدم على هونغ كونغ 1-3، في المباراة التي جرت أمس، باستاد خليفة الدولي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس آسيا لكرة القدم المقامة حالياً في الدوحة، واجتاز ((الأبيض)) بنجاح، ضربة البداية، ووضع أول 3 نقاط في رصيده، ومنح الفوز اللاعبين دفعة معنوية عالية لإكمال مشواره في البطولة بقوة، وجاءت الثلاثية بتوقيع سلطان عادل من ركلة جزاء في الدقيقة 34، وزايد سلطان في الدقيقة 52، ويحيى الغساني من ركلة جزاء في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع للمباراة، وأحرز هدف هونغ كونغ، تشان سيو كوان في الدقيقة 49.

حضر المباراة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الكرة، بعد وصوله إلى الدوحة صباح أمس، مع وفد ضم كلاً من عبد الله الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد، رئيس رابطة المحترفين، ومحمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، ونجمي منتخبنا الوطني السابقين فهد خميس وعدنان الطلياني.

بدأت المباراة بأداء هجومي من المنتخبين من دون خطورة على المرمى،وشكل ايفرتون مهاجم هونغ كونغ، مصدر إزعاج لـ ((الأبيض)) في الدقائق الأولى، واحتسب الحكم ركلة جزاء لمنتخبنا بعد العودة إلى تقنية الفيديو، لوجود لمسة يد من لاعب هونغ كونغ داخل منطقة فريقه، وأحرز منها سلطان عادل الهدف الأول لمنتخبنا في الدقيقة 34.

وردت عارضة مرمى هونغ كونغ في الدقيقة 38، تسديدة مفاجئة من فابيو دي ليما من خارج المنطقة الجزاء.

ورغم البداية السريعة لمنتخبنا في الشوط الثاني، إلا أن تشان سيو، نجح في تسجيل هدف التعادل لهونغ كونغ في الدقيقة 49، وبعدها تمكن زايد سلطان من تسجيل هدف ثانٍ لمنتخبنا في الدقيقة 52، وطالب لاعبونا باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 74، إلا أن الحكم رفض احتسابها رغم العودة إلى تقنية الفيديو.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لمنتخبنا لعرقلة يحيى الغساني في الوقت بدل الضائع، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وأحرز منها الغساني، الهدف الثالث لمنتخبنا في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع للمباراة، وألغى الحكم هدفاً لهونغ كونغ في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

من ناحية أخرى بدأ منتخب اليابان مشواره نحو لقب قاري خامس بفوز مثير على فيتنام 4 - 2 على استاد الثمامة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وسجل الرباعية تاكومي مينامينو بهدفين في الدقيقتين 11 و45 وكيتو ناكامورا بالدقيقة ((4+45))، واياسي اويدا بالدقيقة 85، ولفيتنام دين ياك نغوين وتوان هاي فام بالدقيقتين 16 و33.

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