جائزة «الأفضل» بين هالاند ومبابي وميسي اليوم

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم صوب العاصمة البريطانية لندن لمتابعة حفل توزيع جوائز الأفضل ((ذا بيست)) لعام 2023 الذي يقيمه الاتحاد الدولي لكرة القدم ((فيفا)) سنوياً.

ورغم أنه سيتم تقديم 7 جوائز خلال الحفل إلا أن العالم يترقب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم، ويتنافس عليها الثلاثي النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، والفرنسي كيليان مبابي، جناح باريس سان جيرمان، والأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي حالياً.

ويتطلع هالاند، ومبابي للتتويج بالجائزة للمرة الأولى، فيما مازال ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، يطمع في تحقيق المزيد من الإنجازات، والفوز من جديد بالجائزة.

ويتنافس المغربي ياسين بونو والبلجيكي تيبو كورتوا، وإيدرسون مورايس على جائزة أفضل حارس، كما رشح 3 مدربين لجائزة أفضل مدرب، هم الإسباني غوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، والإيطالي سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان، ومواطنه لوتشيانو سباليتي، مدرب منتخب إيطاليا الحالي، بينما يتنافس على جائزة أفضل هدف ((جائزة بوشكاش)) الثلاثي خوليو إنسيسو وجيليرمي مادروجا ونونو سانتوس.

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